Cуд оштрафував жінку, син якої прогуляв майже 700 уроків
Скільки саме дитині років, невідомо, однак хлопця віднесли до малолітніх, тому йому менше 14-ти
Червоноградський міський суд Львівщини визнав винною жінку у неналежному виконанні батьківських обов’язків, оскільки її син прогуляв майже 700 уроків. Жінці доведеться сплатити 1,7 тис. грн штрафу, повідомляє Zaxid.net з посиланням на постанову суду.
Хлопець навчається у Червоноградському НВК №10 та з вересня 2020 року до кінця лютого 2021 року без поважних причин прогуляв 691 урок. Скільки саме дитині років, невідомо, однак хлопця віднесли до малолітніх, тому йому менше 14-ти.
Відомо, що жінку не вперше притягають до адміністративної відповідальності через свого сина. Раніше її штрафували через крадіжки хлопця, неправдивий виклик «швидкої» та прогули в школі.
Нагадаємо, в березні в Шумському районному суді на Тернопільщині розглядали справу щодо мами, дитина якої «прогулювала» дистанційне навчання через відсутність інтернету вдома. Суд у справі обмежився усним зауваженням мамі.
Мама наразі не працює. У судовому рішенні сказано, що жінка «не забезпечила належних умов навчання свого неповнолітнього сина 2006 року народження, її син протягом дистанційного навчання не виходив на зв`язок із вчителями, має часті пропуски навчання у школі». У суді мама визнала провину повністю.
У Чернівецькій області судили маму, бо діти пропустили онлайн-уроки. За це жінку хотіли оштрафувати. Вона пояснила, що зламався телефон, його довелося віддати у ремонт, що й завадило навчанню. Зараз техніку поремонтували, діти відвідують уроки та виконують домашні завдання.
Додамо, що у липні 2020 року соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» проведено дослідження щодо освіти в пандемію. Зокрема про брак технічних засобів для дистанційного навчання повідомили близько 20–30% громадян у невеликих містах (до 100 000 мешканців). Про погану якість інтернету зауважили 21% опитаних, про відсутність пристроїв для онлайн-навчання – 19%.
Раніше голова Державної служби якості освіт Руслан Гурак розповів, як захистити права учителів і учнів під час дистанційної освіти.