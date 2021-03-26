Cуд оштрафував жінку, син якої прогуляв майже 700 уроків

Жінку не вперше притягають до адміністративної відповідальності через свого сина

Жінку не вперше притягають до адміністративної відповідальності через свого сина

Скільки саме дитині років, невідомо, однак хлопця віднесли до малолітніх, тому йому менше 14-ти

Червоноградський міський суд Львівщини визнав винною жінку у неналежному виконанні батьківських обов’язків, оскільки її син прогуляв майже 700 уроків. Жінці доведеться сплатити 1,7 тис. грн штрафу, повідомляє Zaxid.net з посиланням на постанову суду.

Хлопець навчається у Червоноградському НВК №10 та з вересня 2020 року до кінця лютого 2021 року без поважних причин прогуляв 691 урок. Скільки саме дитині років, невідомо, однак хлопця віднесли до малолітніх, тому йому менше 14-ти.

Відомо, що жінку не вперше притягають до адміністративної відповідальності через свого сина. Раніше її штрафували через крадіжки хлопця, неправдивий виклик «швидкої» та прогули в школі.

Нагадаємо, в березні в Шумському районному суді на Тернопільщині розглядали справу щодо мами, дитина якої «прогулювала» дистанційне навчання через відсутність інтернету вдома. Суд у справі обмежився усним зауваженням мамі.

Мама наразі не працює. У судовому рішенні сказано, що жінка «не забезпечила належних умов навчання свого неповнолітнього сина 2006 року народження, її син протягом дистанційного навчання не виходив на зв`язок із вчителями, має часті пропуски навчання у школі». У суді мама визнала провину повністю.

У Чернівецькій області судили маму, бо діти пропустили онлайн-уроки. За це жінку хотіли оштрафувати. Вона пояснила, що зламався телефон, його довелося віддати у ремонт, що й завадило навчанню. Зараз техніку поремонтували, діти відвідують уроки та виконують домашні завдання.

Додамо, що у липні 2020 року соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» проведено дослідження щодо освіти в пандемію. Зокрема про брак технічних засобів для дистанційного навчання повідомили близько 20–30% громадян у невеликих містах (до 100 000 мешканців). Про погану якість інтернету зауважили 21% опитаних, про відсутність пристроїв для онлайн-навчання – 19%.

Раніше голова Державної служби якості освіт Руслан Гурак розповів, як захистити права учителів і учнів під час дистанційної освіти.