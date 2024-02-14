ЄС введе санкції за депортацію українських дітей: хто потрапить під обмеження

Євросоюз планує накласти санкції проти низки російських посадовців, що причетні до викрадення українських дітей

Під санкційні обмеження може потрапити губернатор Білгородщини та голова Червоного хреста Білорусі

Європейський Союз планує додати до нового санкційного списку проти РФ осіб, які причетні до депортації українських дітей. Про це повідомляє «Настоящее время».

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Губернатор Білгородщини

Зазначається, що до списку увійшов губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

Влада Євросоюзу наполягає, що чиновник причетний до насильницької депортації українських дітей до Росії, а також причетний до подальших незаконних усиновлень.

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Дружина голови партії «Справедлива Росія»

Також під санкції має потрапити Інна Варламова, яку звинувачують у викраденні двох дітей з дитячого будинку в Херсоні. Для цього вона відвідала окуповане місто і перевезла їх до Росії.

Викрадену 10-місячну дівчинку Варламова і Миронов всиновили, давши своє прізвище і змінивши місце народження на Подольськ.

Голова Червоного хреста Білорусі

До викрадення дітей, на думку влади ЄС, також має стосунок глава Білоруського відділення Червоного хреста Дмитро Шевцов. Він публічно заявляв про депортацію 50 дітей з Лисичанська в Новополоцьк. Пізніше це підтвердила опозиційна режиму Олександра Лукашенка група Кіберпартизани.

Видання пише, що до списку також увійшли:

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губернатор Рязанської області Павло Малков;

колишній губернатор Самарської області, а нині заступник генерального директора корпорації «Ростех» Володимир Артяков;

глава «кримського центру з боротьби з екстремізмом» Руслан Шамбазов;

судді «Київського районного суду Сімферополя»;

функціонери структур уповноваженого з прав дітей;

глави військових підприємств.

Нагадаємо, якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.

До слова, наразі до України повернули 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.