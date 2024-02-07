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У Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російського удару

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російського удару
Унаслідок ранкової атаки РФ у багатоповерхівці, що у Голосіївському районі, загинуло четверо людей
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

У будинку Голосіївського району постраждало 39 киян

Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки по Києву вранці середи 7 лютого. Про це повідомляє ДСНС.

За даними ДСНС, станом на 20:10 середи на місті руйнування у багатоповерхівці Голосіївського району завершено аварійно-рятувальні роботи.

Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки по Києву
Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки по Києву
фото: dsns.gov.ua/ДСНС
Рятувальники на місці удару по багатоповерхівці
Рятувальники на місці удару по багатоповерхівці
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

«Унаслідок ранкової атаки у багатоповерхівці, що у Голосіївському районі, загинуло четверо людей. З будинку евакуйовано 40 людей та 28-врятовано», – йдеться у повідомленні.

Всього в результаті атаки у будинку постраждало 39 людей, психологічну допомогу було надано 85 людям.

Рятувальники допомагають евакуювати тварин, які перебували під час удару по багатоповерхівці
Рятувальники допомагають евакуювати тварин, які перебували під час удару по багатоповерхівці
фото: dsns.gov.ua/ДСНС
Кіт після російської атаки по будинку у Голосіївському районі
Кіт після російської атаки по будинку у Голосіївському районі
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, випустивши ракети з Ту-95МС та Ту-22М3. Також противник використав балістику, а перед цим запускав «Шахеди». Противник атакував шість регіонів, є загиблі та поранені. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура в Київській, Харківській, Миколаївській та Львівській областях.

Окупанти здійснили декілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу: ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу противника: 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, чотири крилаті ракети Х-22, три крилаті ракети морського базування «Калібр», три балістичні ракети «Іскандер-М», п’ять зенітних керованих ракет С-300. У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети «Калібр»; 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

Читайте також: Масований удар по Україні: Росія атакувала шість регіонів, є загиблі
Теги: ДСНС Київ кияни обстріл окупанти

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