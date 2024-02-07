У Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російського удару

Унаслідок ранкової атаки РФ у багатоповерхівці, що у Голосіївському районі, загинуло четверо людей

У будинку Голосіївського району постраждало 39 киян

Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки по Києву вранці середи 7 лютого. Про це повідомляє ДСНС.

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За даними ДСНС, станом на 20:10 середи на місті руйнування у багатоповерхівці Голосіївського району завершено аварійно-рятувальні роботи.

Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки по Києву фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Рятувальники на місці удару по багатоповерхівці фото: dsns.gov.ua/ДСНС

«Унаслідок ранкової атаки у багатоповерхівці, що у Голосіївському районі, загинуло четверо людей. З будинку евакуйовано 40 людей та 28-врятовано», – йдеться у повідомленні.

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Всього в результаті атаки у будинку постраждало 39 людей, психологічну допомогу було надано 85 людям.

Рятувальники допомагають евакуювати тварин, які перебували під час удару по багатоповерхівці фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Кіт після російської атаки по будинку у Голосіївському районі фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, випустивши ракети з Ту-95МС та Ту-22М3. Також противник використав балістику, а перед цим запускав «Шахеди». Противник атакував шість регіонів, є загиблі та поранені. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура в Київській, Харківській, Миколаївській та Львівській областях.

Окупанти здійснили декілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу: ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу противника: 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, чотири крилаті ракети Х-22, три крилаті ракети морського базування «Калібр», три балістичні ракети «Іскандер-М», п’ять зенітних керованих ракет С-300. У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети «Калібр»; 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».