На Буковині рятувальники шукають восьмирічну дівчинку, яка впала з моста в річку

На кладці поламалася дошка і діти впали в річку

У селі Бережонка Вижницького району двоє дітей впали з кладки, коли переходили річку. 15-річний хлопець зміг вибратися з води, а восьмирічну дівчинку розшукують. Про це повідомляє місцеве видання molbuk.ua.

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Як зазначається, двоє дітей віком 15 і 8 років йшли зі школи через кладку річки Бережонка. На кладці поламалася дошка і вони впали в річку. Хлопець зміг вибратися з води, а дівчинку ще шукають.

У поліції Чернівецької області цей факт підтвердили.

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«Надійшло повідомлення від жительки с.Коритне про те, що не повернулась зі школи її 8 річна донька. Зі слів брата, вони переходили через дерев’яний міст р. Бережонка, діти послизнулися та впали у річку. 15-річному хлопцю вдалося вибратись. Негайно були організовані пошуки дівчинки до яких залучені поліцейські, рятувальники та місцеві мешканці. Пошуки ускладнюються, сильною течією, підняттям рівня води та лісовим масивом», - розповіла начальниця відділу комунікацій поліції у Чернівецькій області Кароліна Маришева.

В управлінні ДСНС у Чернівецькій області повідомили, що рятувальники за зверненням правоохоронців залучені до пошуку.

Раніше повідомлялося, що рятувальники понад тиждень шукали француза, який зник у Карпатах.

Нагадаємо, інформацію про зникнення громадянина Франції рятувальники отримали 12 січня. Її передав представник посольства Франції.

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Француз хотів у період з 3 по 6 січня пройти маршрут від селища Ворохта, урочища Завоєля до гори Говерла та мандрувати Карпатами у напрямку міста Рахів Закарпатської області.

Востаннє громадянин Франції виходив на зв'язок 3 січня. Свій маршрут він не реєстрував.