Прикордонники на березі річки знайшли тіло чоловіка, який хотів потрапити до Румунії

Загиблий виявився жителем Харківської області

У Чернівецькій області на березі річки Прут прикордонники знайшли тіло чоловіка, який хотів потрапити до Румунії. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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«Прикордонники Чернівецького загону отримали інформацію від румунських колег про виявлення ними у річці Прут, навпроти ділянки відділу прикордонної служби «Мамалига», тіла чоловіка», – йдеться в повідомленні.

Загиблий виявився громадянином України 1982 року народження, жителем Харківської області.

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Правоохоронці встановлюють причини та обставини загибелі. Ймовірно, чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії, перетнувши річку.

Державна прикордонна служба України застерігає, що за порушення прикордонного законодавства передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність, також, такі протиправні дії нерідко пов’язані з ризиком для життя та здоров’я.

До того ж, за повідомленням Головного управління ДСНС України у Закарпатській області, спостерігається підвищення рівня води у Тисі, на якій було найбільше трагічних випадків, пов’язаних зі спробами незаконного перетинання кордону.

Нагадаємо, прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону врятували 21-річного киянина, який ледве не загинув, намагаючись вплав дістатись угорського берега Тиси.

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Раніше прикордонники витягли з Дністра на Вінниччині чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.

До слова, у 2023 році прикордонники затримали близько 8 тис чоловіків, які намагались перетнути кордон поза пунктами пропуску, а також 3 тис, які надали підроблені документи.