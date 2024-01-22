ППО збила ракету над Дніпропетровщиною, у Нікополі влучання у підприємство: ситуація в регіонах

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини

На Сумщині внаслідок вибуху пошкоджено лінію електропостачання

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Кіровоградщина

Вночі на території області знищили «шахед»; минулося без постраждалих та руйнувань. Інформація уточнюється.

Чернігівщина

За добу – два обстріли (12 вибухів). Ворог із мінометів обстріляв Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вночі росіяни здійснили п’ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 22 вибухи з міномету та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Свеська, Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 96 вибухів – з мінометів, артилерії, гранатометів, стрілецької зброї, в тому числі авіаудари пуски ракет з гвинтокрила, обстріли FPV дроном-камікадзе та скидання ВОГ з БпЛА. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська громади.

Великописарівська громада: внаслідок вибуху пошкоджено лінію електропостачання. Інформація про постраждалих не надходила.

Запорізька область

Загарбники поцілили по мирних громадах області: зафіксовано 145 ударів по 21 населеному пункту. Рашисти обстріляли з РСЗВ Роботине та Лобкове. 56 ворожих БПЛА атакували Новояковлівку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Полтавку, Левадне, Червоне, Чарівне, Малинівку, Новодарівку, Новоандріївку, Гуляйпільське, Білогір'я й Кам'янське.

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По території Оріхова, Новоданилівки, Роботиного, Левадного, Чарівного, Малої Токмачки, Степногірська, Малих Щербаків, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 87 артилерійських ударів. Надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Вчора по Нікопольщині росіяни били тричі з важкої артилерії. Сім разів атакували дронами-камікадзе. Поцілили по районному центру та Мирівській громаді.

Через обстріли у самому Нікополі пошкоджені дві п'ятиповерхівки і шість приватних осель. В одній з хат сталося займання. Вогонь приборкали надзвичайники. Понівечені також підприємство та три господарські споруди, газогін і лінію електропередач.

Ввечері відпрацювала ППО – збили ракету над Дніпровським районом. Вночі оборонці неба знищили над областю три безпілотники. «Шахедів» збили у Дніпровському районі.

Уламки впали на територію підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджена будівля. Ніхто не постраждав. Ввечері окупанти знову відкрили вогонь з артилерії по Нікополю. Минулося без жертв.

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Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Колодязне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Ворог завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Графське, Вовчанськ, Миколаївка Чугуївського району; Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане, Вільхуватка Куп'янського району.

Вчора зранку окупанти обстріляли двома КАБами м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок. Без потерпілих. Вдень ворог завдав удару по с. Піщане Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинув 74-річний чоловік.

Також вчора окупанти обстріляли с. Вільхуватка Куп'янського району. Тип озброєння – попередньо ФАБ. Внаслідок удару травм зазнала 74-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні, стан середній. Пошкоджено 6шість житлових будинків, магазин, будівлю підприємства.

Луганщина

Поблизу Макіївки постійно штурмують росіяни. По селу завдано авіаційного удару, а також чисельних артилерійських, як і по сусідньому Невському.

Ще шість атак відбито в Білогорівці. По цьому населеному пункту і по Кармазинівці противником відкривався прицільний вогонь. По Серебрянському лісу окупанти били з авіації. За добу противник здійснив 131 обстріл (527 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів: Авдіївка, Залізне, Мирноград, Костянтинівка, Торецьк, Красногорівка, Курахове, Селидове, смт Північне, с.Бердичі, с.Предтечине, с.Птиче, с. Рай–Олександрівка, с. Зоряне.

Пошкоджено 54 житлових будинків (з них 15– багатоквартирні), шахти «Мирноградвугілля», чотири вантажних автомобіля, два напівпричепа, причеп, мікроавтобус, 54 цивільних автомобіля, службовий автомобіль, будинок культури, складське приміщення «Нова пошта», дві школи, два дитсадочка, три магазини, віміс гаражів, чотири господарчих споруди, будинок для людей похилого віку, будівля автошколи, дві абмінбудівлі, автомийка, ЛЕП, газопровід. За добу на Донеччині: двоє загиблих та четверо поранених.

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Миколаївщина

Вночі силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожі БпЛА типу Shahed-136/131. Учора вдень ворог обстрілював з артилерії акваторію Очаківської громади, а вночі завдавав артилерійських обстрілів по береговій лінії м. Очаків. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 84 обстріли (453 снаряди), з них по м. Херсон – чотири обстріли (25 снарядів). Рашисти поцілили у райони 31 населеного пункту області; навчальний заклад та територію заводу у Херсоні.

Вчора ввечері противник здійснив авіаційний удар по н.п. Новоберислав, Червоний Маяк. Без потерпілих.

Також противник здійснив авіаційний удар по н.п. Веселе, Зміївка. Минулося без потерпілих. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає. Підрозділами протиповітряної оборони в небі над Херсонщиною знищено 2 БпЛА типу Shahed-131/136.

Триває 698-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнення. Сили оборони стримують ворога на усіх напрямках, а на Херсонському – надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.