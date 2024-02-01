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У трьох областях України перевищено епідемічний поріг

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У трьох областях України перевищено епідемічний поріг
Житомирська, Хмельницька та Чернівецька області перевищили епідемічний поріг захворюваності
фото з відкритих джерел

За інформацією МОЗ, з 22 по 28 січня, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 185 402 українці

Зареєстровано перевищення епідемічного порогу захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 у Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За інформацією МОЗ, з 22 по 28 січня, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 185 402 українці, з них 96 120 – діти віком до 17 років. Діагноз «COVID-19» встановлено протягом тижня 3 492 пацієнтам. До лікарень госпіталізовано 6 120 людей, з них 2 607 – діти.

Медики повідомили про 34 летальні випадки серед хворих на коронавірусну інфекцію та вісім — серед хворих на грип за цей час. Усі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та не були вакциновані проти COVID-19.

Загалом станом на зараз у пʼяти областях – Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській – середній рівень. В інших регіонах – неепідемічний рівень.

Нагадаємо, станом на 26 січня в Україні зафіксовано 17 штамів коронавірусу, зокрема і новий штам «Дженні».

До слова, головна інфекціоністка України, докторка медичних наук Ольга Голубовська наголосила, що в Україні зараз дуже велика кількість хворих на грип, зокрема із коінфекцією ковід/грип. До того ж зростає кількість летальних випадків, які за її словами, зумовлені відсутністю специфічної терапії в перші дні хвороби.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я Чернівецька область Хмельниччина Житомирщина грип

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