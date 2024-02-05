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Голова МВС назвав область, яку Росія зараз атакує найбільше

Катерина Іванова
glavcom.ua
Голова МВС назвав область, яку Росія зараз атакує найбільше
фото: Telegram / Ігор Клименко | МВС

Внаслідок російських ударів за минулий тиждень 12 людей загинули, 60 осіб отримали поранення

Минулого тижня інтенсивність ворожих обстрілів збільшилася майже на чверть. Ворог атакував Україну понад 1500 разів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За даними, зафіксовано атаки на понад 570 населених пунктів. Найбільше – в Запорізькій області.

«Першими на місця обстрілів прибувають рятувальники та поліцейські. Ліквідовують наслідки ворожого вогню, розбирають завали, документують воєнні злочини та допомагають постраждалим громадянам. Наші фахівці працюють у посиленому режимі та завжди готові до будь-яких викликів», – зауважив міністр МВС.

Статистика ворожних обстрілів за останній тиждень
Статистика ворожних обстрілів за останній тиждень
фото: Telegram / Ігор Клименко | МВС

Внаслідок російських ударів за минулий тиждень 12 людей загинули, 60 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, президент відвідав Роботине на Запоріжжі і нагородив військових.

Зеленський поспілкувався із захисниками України та заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ «Запоріжжя» Володимира Горбатюка.

Стало відомо, що у Болгарії затримано співробітника МВС, який шпигував на користь Росії.

За словами джерел видання, йдеться про передання секретної інформації колишньому співробітнику посольства Росії в Болгарії, якого раніше представили персоною нон ґрата.

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Теги: росія рятувальники ворог поранення

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