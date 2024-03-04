Перемога конкурентки Трампа на праймеріз, Конгрес США готує новий законопроєкт щодо України: головне за ніч

Палата представників США може проголосувати за пакет фінансової допомоги Україні наприкінці березня, або у квітні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою. Суперниця колишнього президента США Дональда Трампа серед республіканців Ніккі Гейлі виграла на праймеріз в окрузі Колумбія, де знаходиться столиця США Вашингтон. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 4 березня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Коли Палата представників США може проголосувати за допомогу Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою. Про це інформує CNN.

Зазначається, що Джонсон зірвав двопартійний пакет допомоги Україні, запропонований Сенатом, але залишив двері відкритими для нової пропозиції, що з'явилася в Палаті представників.

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Зараз голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол відіграє провідну роль у спробах доопрацювати пропозицію і досягти консенсусу в рамках конференції, щоб домогтися ухвалення рішення в залі до кінця березня або в квітні.

Джерела CNN зазначають, що Джонсон ще не зайняв позицію щодо цього законопроєкту і не зобов'язався винести його на голосування. Республіканські прихильники України вважають, що Джонсон дозволить винести законопроєкт на голосування – навіть якщо ризикуватиме отримати негативну реакцію з боку крайніх правих членів Конгресу.

Маккол, який минулого тижня інформував республіканців в офісі спікера про новий план, сказав CNN, що Джонсон був «дуже виваженим». Інші прихильники нового законопроєкту кажуть, що Джонсон явно був відкритий до їхнього плану.

План зовнішньої допомоги, що розробляється двопартійною групою, передбачає надання військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 66 млрд доларів, але не передбачає гуманітарну допомогу, яка була частиною сенатського пакету та пріоритетом для багатьох демократів.

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Крім того, план заборонятиме в'їзд нелегальних іммігрантів до США, поки не буде досягнуто оперативного контролю над кордоном, і відправлятиме мігрантів до Мексики або країни їхнього походження, поки вони чекатимуть на розгляд їхніх претензій у США.

Маккол повідомив CNN, що група також розглядає інші зміни до законопроєкту, включаючи арешт заморожених російських активів у США і передачу їх Україні. Він також сказав, що члени групи розглядають можливість перетворення частини допомоги на американський кредит – ідея, яку висунув Дональд Трамп.

Стверджується, що новий законопроєкт важко буде прийняти багатьом демократам, які виступають проти імміграційних обмежень, а також проти відсутності гуманітарної допомоги.

Китай назвав єдиний шлях до припинення війни в Україні

Переговори є єдиним шляхом до припинення бойових дій в Україні. Таку думку висловило міністерство закордонних справ Китаю, повідомляє The Guardian.

«Після дипломатичних переговорів у Москві в суботу ввечері міністерство закордонних справ Китаю заявило в неділю, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні», – йдеться у повідомленні.

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Спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей та заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін провели в суботу ввечері переговори з високопоставленими російськими дипломатами. Це був перший етап європейської подорожі, під час якої Хуей також відвідає Брюссель, Польщу, Німеччину та Францію.

У звіті, опублікованому в неділю вранці, міністерство закордонних справ Китаю заявило, що спеціальний представник Лі Хуей та заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін погодилися, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

«Китай готовий продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником та досягати консенсусу між РФ, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні», – заявило міністерство закордонних справ КНР.

Перемога конкурентки Трампа на праймеріз

Суперниця колишнього президента США Дональда Трампа серед республіканців Ніккі Гейлі виграла на праймеріз в окрузі Колумбія, де знаходиться столиця США Вашингтон. Про це повідомляє Associated Press

Гейлі отримала голоси усіх 19 делегатів, ця перемога стала першою в її кампанії 2024 року. Гейлі заявила, що, незважаючи на попередні поразки, вона не збирається залишати перегони, оскільки вважає, що «виборці в інших штатах заслуговують на альтернативу Трампу».

Невдовзі після перемоги Гейлі Трамп опублікував заяву, в якій саркастично привітав її, назвавши «королевою боліт».

Водночас Reuters називає це «маленькою символічною» перемогою, а загальну перемогу Гейлі в перегонах за номінацію — «майже неможливою». Трамп виграв всі перші вісім виборів зі значним відривом, і опитування громадської думки показують, що колишній президент також виграє первинні вибори у майже всіх штатах, де вони ще мають пройти.

Вашингтон, округ Колумбія, пояснює Reuters, цілком складається з міських жителів, і відносно велика частка мешканців має вищу освіту. Основу електорату Трампа, своєю чергою, складають сільські жителі, і він особливо сильний у регіонах з низьким рівнем освіти.

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Канада розширила санкції проти Росії

Канада ввела новий пакет санкцій проти росіян. До нього потрапили шість людей. Про це повідомляє пресслужба уряду Канади.

Новий пакет санкцій, пов'язаний зі смертю лідера російської опозиції Олексія Навального і грубими і систематичними порушеннями прав людини в Росії, що продовжуються.

До списку потрапили:

керівник управління ФСВП з Ямало-Ненецького автономного округу Ігор Ракитін;

начальник виправної колонії у селищі Харп Вадим Калінін.

Олександр Воропаєв;

Марина Бобек;

Катерина Фролова;

Кирило Никифоров.

Імовірно, йдеться про слідчого, прокурорів та суддю, які так чи інакше були пов'язані з Навальним.

Канада заборонить їм в'їзд і заморозить активи, якщо їх буде знайдено. Також канадським компаніям та фізичним особам буде заборонено надавати підсанкційним особам фінансові послуги.

Конгрес США представив законопроєкт про фінансування уряду

3 березня представники Конгресу США оприлюднили законопроєкт про фінансування ключових частин уряду до кінця фінансового року, що розпочався 1 жовтня 2023 року. Про це повідомляє агенція Reuters.

Угоди було досягнуто на тлі чергової загрози часткового закриття уряду – шатдауну, який настане в п’ятницю, 8 березня, якщо до того часу Конгрес не ухвалить законопроєкт.

Відповідно до законопроєкту, бюджет США на цей фінансовий рік становитиме 1,66 трлн доларів. Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон оцінив цю пропозицію як перемогу його партії.

«Республіканці в Палаті представників здобули ключові перемоги консервативної політики, відхилили пропозиції лівих сил і запровадили різке скорочення агентств і програм, критично важливих для порядку денного президента Байдена», – цитує Reuters його заяву.

Хоча лідери Конгресу дійшли згоди, пояснює агенція, законопроєкту ще треба буде подолати опозицію з боку радикальних республіканців Палати, які неодноразово закликали до різкого скорочення видатків і зазвичай не голосують за законопроєкт про витрати.

За словами лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера, спочатку за законопроєкт має проголосувати Палата представників, після чого Сенат має встигнути розглянути його до п’ятниці, аби уникнути шатдауну.

Палата представників має повернутися до Вашингтона у вівторок.