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Уряд планує збільшити штрафи за незаконне рибальство

Наталія Порощук
glavcom.ua
Уряд планує збільшити штрафи за незаконне рибальство
фото з відкритих джерел

У документі зазначено, що передбачається більш жорстке покарання за повторне порушення риболовлі впродовж року

В уряді планують у декілька разів збільшити штрафи за незаконне рибальство. Вважається, що це допоможе збільшити державний бюджет та зберегти рибу. Відповідний проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування» зареєстрували на сайті Верховної Ради.

За інформацією із проєкту Закону відоом, що максимальний розмір штрафу зросте зі 170 гривень до 680-2 550 гривень.

Якщо порушення визнають грубим, тобто дія громадянина підпадатиме під розширений перелік ознак, як-от «приховування та/або перевищення обсягів добування (вилову) водних біоресурсів під час здійснення любительського рибальства», то доведеться заплатити штраф у розмірі від 3,4 тисячі гривень до 8,5 тисячі гривень. Зокрема, у рибалки-порушника конфіскують знаряддя лову та відберуть незаконно виловлені водні біоресурси.

У документі зазначено, що передбачається більш жорстке покарання за повторне порушення риболовлі впродовж року. Якщо рибалку затримають повторно, то він буде вимушеним сплатити штраф від 6,8 тисячі гривень до 12 750 гривень.

«Основним чинником, який вплинув на необхідність розроблення проєкту Закону, є зміни природних, соціально-політичних обставин, економічних умов та змін природоохоронного законодавства», – йдеться у пояснювальній записці.

Уряд прорахував, що цей закон дозволить збільшити споживання риби українцями з 11 кг на рік у цьому році до 16,2 кг у 2028-му.

Нагадаємо, що з 1 листопада 2023 року в більшості українських водойм розпочалася осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Про це повідомляє пресслужба Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

Зазначається, що риболовля у цей період дозволяється за межами зимувальних ям зимовими вудками та жерлицями всіх видів з криги. Якщо льодовий покрив відсутній, то можна користуватися нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади, загальна кількість гачків на яких не повинна перевищувати сім одиниць на одного рибалку.

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Теги: Верховна Рада штраф рибальство Україна риба законопроєкт

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