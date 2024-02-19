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Тимчасовий прихисток для українців: Велика Британія ухвалила нове рішення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Тимчасовий прихисток для українців: Велика Британія ухвалила нове рішення
Українські біженці у Британії можуть продовжити статус тимчасового прихистку
фото із відкритих джерел

Тимчасовий прихисток для українців у Британії буде продовжено 

У МВС Британії оголосили, що дія особливих віз для українців, які отримали тимчасовий прихисток після повномасштабного вторгнення Росії, з початку 2025 року буде продовжена ще на 18 місяців. Про це пише BBC.

Спочатку для українських біженців було запроваджено особливі категорії віз із терміном дії три роки. Перші такі візи були видані у березні 2022 року, і їх термін спливає у березні 2025-го року. Вони дозволяють біженцям працювати в Сполученому Королівстві, а також дають їм доступ до освіти, охорони здоров'я та соціальних пільг.

Наразі громадяни України, які отримали право притулку, зможуть подавати заяви на продовження візи на 18 місяців за три місяці до закінчення терміну її дії.

З моменту запуску програм для українців Британія надала притулок більш ніж 283 тис. осіб, багато з яких було розміщено в британських сім'ях.

До слова, у місті Свонсі у Британії машина збила на смерть 40-річну українську біженку Тетяну Мартинову з Харкова. Тетяна Мартинова виїхала до Великої Британії в липні 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії разом зі своїм 13-річним сином Іллею. Поліція Південного Уельсу повідомила, що жінка загинула після того, як її збив автомобіль, коли вона йшла вулицею у середу, 31 січня.

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Теги: українці Велика Британія притулок біженці

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