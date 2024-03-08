Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна незабаром підпише безпекову угоду зі ще однією країною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна незабаром підпише безпекову угоду зі ще однією країною
Естонія найближчим часом також схвалить новий пакет військової допомоги для Києва
фото з відкритих джерел

Естонія вклала 1,4% ВВП у військову підтримку України

Естонія слідом за іншими державами також має намір підписати угоду про безпекову співпрацю з Україною в межах декларації лідерів «Групи семи», ухваленої на Вільнюському саміті НАТО. Про це на пресконференції після зустрічі голів МЗС країн Балтії, України та Франції оголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

«Ми збираємось підписати двосторонню угоду між Естонією та Україною для довгострокових зобов’язань (у сфері військової допомоги – «Главком»), – сказав Тсахкна.

Посадовець нагадав, що Естонія вклала 1,4% ВВП у військову підтримку України, і продовжить це робити – зокрема вже наступного тижня має схвалити новий пакет військової допомоги для Києва.

«Коли ми підпишемо двосторонню угоду між Естонією та Україною, ми обіцяємо й зобов’язуємось виділяти 0,25% ВВП на рік на військову підтримку», – оголосив він.

Естонський міністр закликав інші західні країни укласти таке ж зобов’язання, яке дозволить Україні розраховувати на 120 мільярдів євро військової підтримки на рік – «достатньо, щоб відтіснити росіян» з українських територій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 1 березня підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки. Також президент України Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду між державами.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали двосторонню безпекову угоду між державами. 

Раніше Україна підписала з Данією безпекову угоду. Серед іншого договором узгоджено питання співпраці у сферах охорони, розвідки та безпеки.

Читайте також: Гарантії безпеки без гарантій. Що не так з цими угодами?
Теги: війна безпека Естонія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок ударів окупантів постраждав 55-річний волонтер
Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено волонтера
2 березня, 14:20
Конгресмени зустрілися з президентом США Джо Байденом у Білому домі з приводу допомоги Україні
Візит Зеленського до Албанії, зустріч Байдена з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні: головне за ніч
28 лютого, 07:21
Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення
Окупанти атакують на семи напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
24 лютого, 07:34
Польський прем'єр наголосив, що питання із затримками буде вирішено впродовж «найближчих годин»
Польща знайшла рішення щодо затримок військових і гуманітарних вантажів на кордоні
22 лютого, 15:39
Посол Брінк: «У нас немає плану «Б», ми сфокусовані 100% на ухваленні допомоги Конгресом»
«У темні часи ми з вами». Посол США в Україні провела спеціальний брифінг: ключові заяви
20 лютого, 22:58
Водії розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами
«Втратить Україна – втрачатиме Польща»: мітинг-відповідь українських перевізників
20 лютого, 13:15
Україна отримає позику на відновлення та модернізацію ГЕС
Україна отримає позику на відновлення та модернізацію ГЕС
17 лютого, 15:42
Президент Франції Еммануель Макрон не приїде в Україну
Макрон відмовився від попередньо запланованої поїздки до України – ЗМІ
11 лютого, 14:45
Скабєєва: «Бідний Залужний! Давайте його пошкодуємо! Він з Росією воює!»
Відставка Залужного: у пропагандистки сталась істерика
9 лютого, 09:16

Політика

Україна незабаром підпише безпекову угоду зі ще однією країною
Україна незабаром підпише безпекову угоду зі ще однією країною
Скандальний екскуратор «Великого будівництва» знайшов нову роботу
Скандальний екскуратор «Великого будівництва» знайшов нову роботу
Мер Кам’янця-Подільського отримав штраф за преміювання соратниці
Мер Кам’янця-Подільського отримав штраф за преміювання соратниці
Зеленський розповів, скільки разів Путін намагався його вбити
Зеленський розповів, скільки разів Путін намагався його вбити
Зеленський прибув із візитом у Туреччину (фото)
Зеленський прибув із візитом у Туреччину (фото)
Зеленський присвоїв назву ще одному корвету класу Ada
Зеленський присвоїв назву ще одному корвету класу Ada

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Заводи у Німеччині неочікувано зіштовхнулись із серйозною проблемою: подробиці від Bloomberg
21K
Медведчук і всі-всі-всі. Хто хоче повернути український паспорт
5178
Росія завалила Польщу огірками. Фермери не приховують шоку
5048
Що допомогло ЗСУ знищити винищувачі РФ: The Telegraph назвала зброю
3673
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
3095
Історія з призначенням Залужного послом. А як же протокол, повага і міжнародні документи?

Новини

Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Сьогодні, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Сьогодні, 00:20
Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
Вчора, 06:31
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
Вчора, 04:52
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua