Україна незабаром підпише безпекову угоду зі ще однією країною

Естонія найближчим часом також схвалить новий пакет військової допомоги для Києва

Естонія вклала 1,4% ВВП у військову підтримку України

Естонія слідом за іншими державами також має намір підписати угоду про безпекову співпрацю з Україною в межах декларації лідерів «Групи семи», ухваленої на Вільнюському саміті НАТО. Про це на пресконференції після зустрічі голів МЗС країн Балтії, України та Франції оголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

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«Ми збираємось підписати двосторонню угоду між Естонією та Україною для довгострокових зобов’язань (у сфері військової допомоги – «Главком»), – сказав Тсахкна.

Посадовець нагадав, що Естонія вклала 1,4% ВВП у військову підтримку України, і продовжить це робити – зокрема вже наступного тижня має схвалити новий пакет військової допомоги для Києва.

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«Коли ми підпишемо двосторонню угоду між Естонією та Україною, ми обіцяємо й зобов’язуємось виділяти 0,25% ВВП на рік на військову підтримку», – оголосив він.

Естонський міністр закликав інші західні країни укласти таке ж зобов’язання, яке дозволить Україні розраховувати на 120 мільярдів євро військової підтримки на рік – «достатньо, щоб відтіснити росіян» з українських територій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 1 березня підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки. Також президент України Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду між державами.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали двосторонню безпекову угоду між державами.

Раніше Україна підписала з Данією безпекову угоду. Серед іншого договором узгоджено питання співпраці у сферах охорони, розвідки та безпеки.