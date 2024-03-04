Cекретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони оцінив роботу СБУ при Малюку

СБУ не тільки активно виявляє ворожі агентурні мережі всередині країни, але й успішно проводить операції за кордоном

«У роботі СБУ Малюк робить ставку на унікальні спецоперації та контррозвідку», – нардеп Костенко

Голова СБУ Василь Малюк перетворив службу на ефективну структуру, важливим напрямком діяльності якої стала контррозвідка та унікальні спецоперації. Про це народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів в інтерв’ю журналістам.

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«Зараз Василь Малюк виводить службу на новий рівень. Дає їй більше повноважень, більше можливостей. Служба працює у тому напрямку, в якому вона повинна працювати у воєнний час – це контррозвідувальний захист держави», – сказав Костенко.

Парламентар зазначив, що СБУ не тільки активно виявляє ворожі агентурні мережі всередині країни, але й успішно проводить операції за кордоном. Він нагадав, що саме Служба безпеки почала успішно використовувати морські дрони для ураження російських кораблів та Кримського мосту. Цим вона продемонструвала асиметричні методи боротьби з ворогом.

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Окрему увагу Костенко звернув на досягнення центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ.

«Маючи невелику кількість бійців, за кількістю ураженої техніки «Альфа» завжди є одним із лідерів. Це говорить про професіоналізм і про правильно побудовані процеси у службі», – сказав він.

Нагадаємо, Служба безпеки України протягом 2023 року виявила 47 агентурних мереж, в яких діяли зрадники та російські агенти. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підозри отримали понад дві тисячі зрадників. Також СБУ двічі підірвала Кримський міст та вразила 11 російських кораблів своїми морськими дронами.