День єднання: історія молодого свята, привітання та листівки

Українці мають показати усьому світові, що сьогодні вони як ніколи єдині та попри все будуть відстоювати свої майбутнє і незалежність

Президент України запровадив свято, щоб об'єднати українців, підняти моральний та бойовий дух

У п'ятницю, 16 лютого, в Україні відзначають молоде державне свято – День єднання, започаткований президентом України Володимиром Зеленським у 2022 році на тлі підготовки Росії до вторгнення.

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Цього року українці відзначають свято втретє. 16 лютого в українських містах та селищах підіймають державний прапор та виконують гімн.

Історія Дня єднання

Узимку 2022 року американська та західноєвропейська розвідки попереджали Україну про вторгнення військ РФ і навіть називали дату – 16 лютого. У це мало хто вірив тоді, українці не хотіли змінювати звичний для них мирний образ життя. Але в суспільстві все-таки почалися хвилювання. Щоб зменшити психологічний тиск, президент України Володимир Зеленський встановив нове свято, яке мало нагадати, що міць і сила українців у їх єдності.

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«Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання», – сказав тоді глава держави. Це і поклало початок новому святу.

День єднання України 2024

Цього року День єднання святкується втретє в історії. У нього немає сформованих роками традицій, але в умовах війни це свято набуло особливого сенсу. Українці мають показати усьому світові, що сьогодні вони як ніколи єдині та попри все будуть відстоювати свої майбутнє і незалежність.

Традиції свята

16 лютого в українських містах і селах підіймають державний прапор і виконують гімн. У цей день доречно вдягнути вишиванку або одяг з патріотичним принтом. Також можна начепити синьо-жовту стрічку. І варто відзначити цей день донатом Збройним силам України, які зараз обороняють нашу Батьківщину та її єдність.

Вітання з Днем єднання України

Вітаю із Днем єднання! Бажаю, щоб усі ми – українці, які вірять у перемогу та наближають її всіма силами – були здоровими, рішучими та вмотивованими! І нехай наша єдність дарує нам крила у найважчі часи!

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Вітаю громадян наймужнішої країни світу! Бажаю сил та відваги військовим, які саможертовно захищають українську незалежність, доброї вдачі та Божої допомоги медикам, волонтерам, рятувальникам та усім, хто ціною власного життя та здоров’я стоїть на сторожі спокою та миру. З Днем єднання! Разом – до перемоги!

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З Днем єднання! Вітаю зі святом усіх, хто стійко дає відсіч окупанту, на передовій і в тилу. Ніхто і ніколи не забере у нас нашу свободу, волю, батьківську хату, рідну землю і мову! В єдності – наша сила!

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З Днем єднання! Завжди пам’ятай, що ми – сильні, рішучі та незалежні. Особливо, коли разом! Бажаю тобі найшвидшого миру, достатку, радості та перемоги!

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Вітаю зі святом! У цей день хочеться побажати, щоб ти та всі українці, які вірять у перемогу та наближають її всіма силами, завжди були здоровими, рішучими та вмотивованими! Хай завжди тебе окриляє єдність нашого народу, віра та жага перемоги!

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З Днем єдності! Бажаю, аби мир настав якнайшвидше, всі герої повернулися до своїх домівок та почали святкувати довгоочікувану перемогу. Зі святом!

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Наша єдність має залишитись міцним ланцюгом, який захищає та оберігає всіх нас і Україну не тільки в цей день, а й на віки. Тільки разом ми сильні, бо наша сила – у єдності. Разом і спільними зусиллями ­– до перемоги!

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Вітаємо з Днем єднання України. Всім нескінченного щастя, міцного здоров'я, благополуччя. Нехай життя в нашій чудовій країні буде для шкірного в достатку, радості, спокою. Нехай завжди над нашими землями світить сонце, і всім нам тут буде світло, тепло і затишно!

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З Днем єднання! Вітаю зі святом усіх, хто стійко дає відсіч окупанту, на передовій і в тилу. Ніхто і ніколи не забере у нас нашу свободу, волю, батьківську хату, рідну землю і мову! В єдності – наша сила!

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Щиро вітаю з Днем єднання! Пам’ятаймо, що ми – сильні, рішучі та незалежні, бо ми разом! Обов'язково переможемо та відбудуємо сильну країну!

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Сьогодні особливий день для кожного українця — День єднання! Бажаю, аби всі ми, які вірять у перемогу та наближають її всіма силами, були сповнені надії та енергії рухатися вперед. І нехай наша єдність дарує нам крила у найважчі часи! Зі святом!

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Вітаю громадян наймужнішої країни світу з Днем єднання! Бажаю сил та відваги військовим, які саможертовно захищають українську незалежність, доброї вдачі та Божої допомоги медикам, волонтерам, рятувальникам та усім, хто ціною власного життя та здоров’я стоїть на сторожі спокою та миру. Разом – до перемоги!

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16 лютого український народ вже третій рік поспіль святкує День єднання України. Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети – процвітання соборної незалежної демократичної могутньої України. Зі святом!