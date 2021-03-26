Третя хвиля Covid-19. МОЗ прогнозує 25 тис. хворих на добу

Третя хвиля Covid-19 супроводжується новим штамом вірусу, який є більш агресивним

Ще близько 2-3 тижні в Україні буде зростати захворюваність на коронавірус. Кількість нових випадків Covid-19 в добу може зрости до 25 тисяч.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в прямому ефірі телеканалу «Украіна24».

«Це дійсно важкий період, тому що третя хвиля Covid-19 супроводжується новим штамом вірусу, який є більш агресивним – це так званий «британський вірус». Він «помолодшав», більш контагіозний. У три рази більше людей заражається при спілкуванні. Зменшений інкубаційний період, змінена клінічна картина», – додав міністр охорони здоров'я.

За його словами, зараз прогнозують збільшення захворюваності. За підрахунками МОЗ, може бути до 25 тисяч нових випадків в день.

«Коли ми говоримо про прогнозування, то ми говоримо в сучасних умовах, з дотриманням всіх карантинних обмежень», – додав Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу, 25 березня, в Україні зафіксували 18132 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Другий день поспіль в нашій країні фіксують найбільший показник добового приросту кількості хворих від початку епідемії.

Нагадаємо, наразі в «червоній» зоні 10 регіонів (м. Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька області). На порозі «червоної» зони Рівненщина.

23 березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що загального локдауну в Україні через стрімке поширення коронавірусу найближчим часом не буде. Обмеження вводитимуться лише у регіонах, де є спалах Covid-19.

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