Четверо буковинців захворіли на Covid-19 після щеплення

В облжержадміністрації припускають, що вони вакцинувалися, будучи хворими

Четверо буковинців, яким зробили щеплення від Covid-19, захворіли опісля на коронавірус. У Чернівецькій обласній державній адміністрації пояснили, чому так трапилося, пише molbuk.ua.

Так, заступниця голови ОДА Наталія Гусак розповіла, що зазвичай так стається у випадках, коли людина вакцинувалася, вже у цей час будучи хворою на коронавірус. Але при цьому симптоми ще не встигли проявитися.

«У стандарті щеплень це все дуже чітко прописано. Вакцинація під час пандемії має свої ризики. Це насамперед пов’язано з тим, що людина насправді може мати перший або другий інкубаційні дні, і вірус себе ще ніяк не проявив. Рішення про отримання щеплення є добровільним. Тож лікар перевіряє стан готовності людини до імунізації виключно за тими ризиками, які прописані у протипоказах щодо вакцинування», – пояснила Наталія Гусак.

Крім того, Наталія Гусак наголосила, що тим, хто контактував із хворими на COVID-19, не заборонено робити щеплення.

«Разом із тим, ви вже можете бути на цей момент інфікованим після контакту, хоч і не знати цього», – пояснила вона.

Також заступниця голови ОДА зауважила, вакцинація дає шанс, що перебіг хвороби буде легшим.

Міністерство охорони здоров’я оновило поділ на карантинні зони. Станом на 27 березня у «червоній зоні» перебувають Київ і 12 областей.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 26 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 17939 осіб. Найбільше щеплень було проведено у Києві.

Нагадаємо, за минулу добу 26 березня в Україні виявлено 17424 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 752 дитина та 420 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4747 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 290 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 7124 особи.

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