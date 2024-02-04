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ЗСУ розповіли про успіхи Сил оборони в районі Кліщіївки

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ розповіли про успіхи Сил оборони в районі Кліщіївки
фото з відкритих джерел

Олег Калашніков: «Ми маємо успіх у просуванні, звільненні деякої нашої території, відбили з деяких позицій ворога і їх зайняли»

Українські військові мають успіхи в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, однак ситуація динамічна й може змінюватися. Про це розповів в ефірі телеканалу Freeдом начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков.

«Щодо Кліщіївки, ми можемо спостерігати дійсно досить активні дії з нашої сторони. Дійсно, ми маємо успіх у просуванні, звільненні деякої нашої території, відбили з деяких позицій ворога і їх зайняли», – сказав Калашніков.

Однак, за його словами, обстановка дійсно дуже динамічна.

«Це гойдалки – сьогодні ми якісь позиції зайняли, завтра вони. Це тактичний рівень», – додав Олег Калашніков.

Раніше повідомлялося, що у армії Російської Федерації проблеми з технікою та боєприпасами. Окупантам доводиться діставати запаси часів СРСР. 

Нагадаємо, у ЗСУ дуже непроста ситуація зі снарядами на фронті: бійці можуть запускати лише п’ять-сім тисяч боєприпасів на день, тоді як окупанти – 50-70 тисяч. А допомога від Європи просувається дуже повільно. 

Триває 711-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Також ворог завдав 32 авіаційних удари та здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: росіяни Бахмут ЗСУ ворог військові окупанти

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