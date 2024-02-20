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У центрі Києва сталася стрілянина у готелі: є поранений

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У центрі Києва сталася стрілянина у готелі: є поранений
В одному зі столичних готелів чоловік під час сварки дістав пістолет та здійснив постріл в опонента
фото: поліція Києва/Facebook

Підозрюваному у вчиненні хуліганства загрожує позбавлення волі на строк до семи років

Слідчі столичної поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні хуліганства – під час конфлікту у одному з готелів він дістав травматичний пістолет і здійснив постріл. За скоєне підозрюваному загрожує до семи років увʼязнення.

Повідомляється, що до столичної поліції надійшло повідомлення про конфлікт у одному із готелів. Для документування події виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. На місці події правоохоронці встановили, що між двома відвідувачами виник конфлікт, у результаті якого один із чоловіків наніс удар іншому, а потім дістав зброю і здійснив постріл. Потерпілий отримав поранення, лікарі на місці надали йому медичну допомогу.

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У центрі Києва сталася стрілянина у готелі: є поранений фото 2
У центрі Києва сталася стрілянина у готелі: є поранений фото 3
фото: Поліція Києва/Facebook

Поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Львівщини, 1998 року народження. Експерти вилучили з місця події речові докази.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Затриманому повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала нетверезого чоловіка, який вирішив похизуватися перед друзями та почав стріляти з вікна своєї квартири з травматичного пістолета. За інформацією правоохоронців, на щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. 

Теги: готель Київ пістолет поранення стрілянина

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