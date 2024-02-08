Хакери провели операцію проти компаній, які залучені до ремонту техніки армії РФ

Таке зображення було встановлено на стартових сторінках ворожих ресурсів

Наразі добуту інформацію із систем компаній вивчають відповідні спеціалісти

Сьогодні, 8 лютого, українські військові кіберактивісти провели акцію до дня військового топографа Росії. Про це повідомляє Армія.Інформ.

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Хакерами було вражено 5 сайтів компаній, серед них – компанія ТД Оптрон, яка виробляє напівпровідники для російського ВПК, а також компанії «Ремснаб-трактор», «ЕнергоАрм», Чебоксарський завод «СтройДорМаш» і ПФ «Стандарт», які, за даними військових, займаються ремонтом військової та інженерної техніки для армії РФ.

Згідно з повідомленням, інформацію із систем компаній наразі вивчають відповідні спеціалісти.

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На стартових сторінках компаній кібери залишили нагадування – «400 тисяч російських військових назавжди заблукали в Україні» і заклик до росіян відмовитися від участі в агресії проти України та переконати близьких не брати до рук зброю.

Як писав Главком, раніше українські хакери зламали сайти підрядників російської «оборонки».

Вебресурси були вражені на День авіації протиповітряної оборони окупантів. Замість стартових сторінок відвідувачі сайтів побачили «правильні» цілі для московських ППОшників – Бєлгород, засновник ПВК «Вагнер» Євгєній Прігожин і Кремль.

Теж стало відомо, що хакери розвідки атакували програму керування дронами росіян.

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«За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як «чуже» і відмовляє рашистам у доступі. Без доступу до серверів, а отже – до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе», – додали в пресслужбі.

Наразі росіяни намагаються вирішити проблему, у тому ж числі шляхом переходу в ручний режим управління.