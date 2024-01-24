Удар по Харкову: кількість загиблих зросла до десяти

Рятувальники деблокували тіла 57-річного чоловіка та 56-річної жінки

Кількість загиблих мешканців будинку у Харкові, у який вчора поцілили окупанти, зросла до десяти людей. Про це у себе в Telegram повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Рятувальники деблокували тіла жителів будинку: 57-річного чоловіка та 56-річної жінки. Станом на зараз кількість загиблих збільшилась до 10 осіб», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ранковими ударами російських агресорів по Харкову також пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії «Харківобленерго», унаслідок чого без світла залишилися майже 11 тис. споживачів. Також поліція показала відео перших хвилин після сьогоднішнього ранкового ракетного удару по Харкову.