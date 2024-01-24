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Удар по Харкову: кількість загиблих зросла до десяти

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Удар по Харкову: кількість загиблих зросла до десяти
Від атаки росіян постраждала виключно цивільна інфраструктура
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Рятувальники деблокували тіла 57-річного чоловіка та 56-річної жінки

Кількість загиблих мешканців будинку у Харкові, у який вчора поцілили окупанти, зросла до десяти людей. Про це у себе в Telegram повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Рятувальники деблокували тіла жителів будинку: 57-річного чоловіка та 56-річної жінки. Станом на зараз кількість загиблих збільшилась до 10 осіб», – йдеться у повідомленні.

Удар по Харкову: кількість загиблих зросла до десяти фото 1

Нагадаємо, вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

Ранковими ударами російських агресорів по Харкову також пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії  «Харківобленерго», унаслідок чого без світла залишилися майже 11 тис. споживачів. Також поліція показала відео перших хвилин після сьогоднішнього ранкового ракетного удару по Харкову.

Читайте також: Харківщина та Дніпропетровщина долають наслідки ракетної атаки: ситуація в регіонах
Теги: Харків окупанти обстріл рятувальники Олег Синєгубов

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