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У Москві на педіатра заведено справу про «фейки»: що вона зробила

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Москві на педіатра заведено справу про «фейки»: що вона зробила
У Москві завели справу проти 67-річної педіатра Надії Буянової
фото: російські ЗМІ

Лікарку звільнили з поліклініки і згодом навідалися до її квартири з обшуком

Проти московського педіатра порушено справу про «фейки» про армію РФ. Лікарка нібито «посміялася» з загиблого окупанта. Про це пише російська служба BBC.

Пропагандистські ЗМІ написали, що 67-річна педіатр Надія Буянова нібито назвала загиблого батька семирічного хлопчика, який прийшов до неї на прийом, «законною мішенню України». Мати хлопчика стверджує, начебто лікарка «посміялася з її чоловіка», який пішов на війну добровольцем і загинув улітку минулого року.

Сама ж Буянова звинувачення заперечує, а її адвокат у коментарі виданню Astra сказав, що дитини під час розмови не було, а приватний діалог двох людей не може вважатися публічним розповсюдженням інформації.

Мати хлопчика записала відео з розповіддю про інцидент, яке підхопили пропутінські ЗМІ, а також написала заяву в поліцію.

Зрештою Буянову звільнили з поліклініки, а ввечері 2 лютого у її квартиру вломилися з обшуком і відібрали телефон.

3 лютого суд призначив жінці запобіжний захід у вигляді «заборони певних дій», хоча слідство клопотало про її арешт. Кримінальну справу проти порушено за дорученням голови Слідчого комітету Олександра Бастрикіна. За умовами запобіжного заходу, лікарці заборонено користуватися засобами зв'язку, а також спілкуватися зі свідками та іншими учасниками справи, за винятком слідчих, захисників та прокурора.

Нагадаємо, що Державна дума РФ у середу, 31 січня, одноголосно ухвалила законопроєкт про конфіскацію майна у засуджених за низкою статей, у тому числі про фейки про російську армію.

До слова, за останні місяці кілька російських письменників та музикантів було засуджено за критику війни. У 2022 році Путін підписав зміни до закону про іноземних агентів 2012 року, який широко використовувався для репресій проти противників режиму. Станом на 3 листопада 2023 року загальний список «іноземних агентів» складав 707 осіб. До «іноземних агентів» належать незалежні російські новинні агенції та правозахисні організації, багато з яких були змушені діяти за межами Росії.

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Теги: суд кримінал Москва фейк росіяни

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