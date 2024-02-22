ЗСУ стримують противника на кількох напрямках – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 22 лютого

Триває 729-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 лютого.

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Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав чотири ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України вісім ударних БпЛА було знищено.

Авіаційних ударів зазнали Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Колодязне, Митрофанівка, Петропавлівка Харківської області; Макіївка, Білогорівка Луганської області; Лиман, Свято-Покровське, Сіверськ, Нью-Йорк, Біла Гора, Диліївка, Новопокровське, Новобахмутівка, Желанне, Степове, Семенівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Красногорівка, Катеринівка, Антонівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Новоандріївка, Оріхів Запорізької області; Кринки та Чорнобаївка Херсонської області.

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Під ворожий артилерійський вогонь потрапили понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках, оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку, ворог здійснив три спроби наступу в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

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На Лиманському напрямку противник шість разів атакував наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Виїмка, що на Донеччині.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито дві атаки російських окупантів в районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви, що на Донеччині.

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На Запорізькому напрямку українські воїни відбили вісім атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку, Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів російських окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив чотири спроби штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та двох зенітних ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та три розвідувальні БпЛА.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по п'яти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох складах ПММ, трьох пунктах управління, восьми артилерійських засобах та одній радіолокаційній станції противника.