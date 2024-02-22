Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ стримують противника на кількох напрямках – Генштаб

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ стримують противника на кількох напрямках – Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 22 лютого

Триває 729-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 лютого.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав чотири ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України вісім ударних БпЛА було знищено.

Авіаційних ударів зазнали Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Колодязне, Митрофанівка, Петропавлівка Харківської області; Макіївка, Білогорівка Луганської області; Лиман, Свято-Покровське, Сіверськ, Нью-Йорк, Біла Гора, Диліївка, Новопокровське, Новобахмутівка, Желанне, Степове, Семенівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Красногорівка, Катеринівка, Антонівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Новоандріївка, Оріхів Запорізької області; Кринки та Чорнобаївка Херсонської області.

Під ворожий артилерійський вогонь потрапили понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках, оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку, ворог здійснив три спроби наступу в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник шість разів атакував наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Виїмка, що на Донеччині.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито дві атаки російських окупантів в районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви, що на Донеччині.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили вісім атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку, Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів російських окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив чотири спроби штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та двох зенітних ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та три розвідувальні БпЛА.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по п'яти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох складах ПММ, трьох пунктах управління, восьми артилерійських засобах та одній радіолокаційній станції противника.

Теги: ворог втрати озброєння Генштаб авіація окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російському ВПК не вистачає кваліфікованих кадрів
Чому виникли негативні тенденції в російському ВПК
11 лютого, 10:31
Як наголосив Естонський командувач, для нападу на НАТО, Росії потрібно буде відновитися
Естонський командувач пояснив, за яких умов Росія може напасти на НАТО
24 сiчня, 15:23
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини
ППО збила ракету над Дніпропетровщиною, у Нікополі влучання у підприємство: ситуація в регіонах
22 сiчня, 11:51
У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи
23 сiчня, 22:21
Росіяни хочуть захиститися від українських дронів поблизу Кринок: аналіз ISW
Росіяни хочуть захиститися від українських дронів поблизу Кринок: аналіз ISW
27 сiчня, 05:20
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак ворога
704-та доба на фронті: Генштаб повідомив, де було відбито найбільше атак
28 сiчня, 19:17
На місці влучання в Баштанському районі виникла пожежа
«Шахеди» влучили у склади на Миколаївщині, є постраждалий (фото)
31 сiчня, 08:08
Дрони-камікадзе типу Shahed
РФ привезла на виставку у Саудівську Аравію свої дрони: ціна лякає
6 лютого, 16:31
Сирський здійснив чергову робочу поїздку до військових частин та підрозділів, які ведуть оборону на Куп'янському напрямку
Сирський розповів, що відбувається на Куп'янському напрямку
3 лютого, 14:30

Події в Україні

ЗСУ стримують противника на кількох напрямках – Генштаб
ЗСУ стримують противника на кількох напрямках – Генштаб
Українська ППО збила вісім «Шахедів»: деталі нічної атаки росіян
Українська ППО збила вісім «Шахедів»: деталі нічної атаки росіян
Окупаційний губернатор Запорізької області проговорився про депортації українців
Окупаційний губернатор Запорізької області проговорився про депортації українців
Росіяни, ймовірно, окупували ще один населений пункт на Донеччині – ISW
Росіяни, ймовірно, окупували ще один населений пункт на Донеччині – ISW
DeepState: ЗСУ завдали удару по полігону окупантів на Херсонщині
DeepState: ЗСУ завдали удару по полігону окупантів на Херсонщині
ЗСУ збили сім ворожих літаків. Ігнат пояснив, як це впливає на Росію
ЗСУ збили сім ворожих літаків. Ігнат пояснив, як це впливає на Росію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому
54K
Вони хочуть перетворити Київ на Авдіївку. Про план Московської церкви в Україні
54K
Скільки військових ЗСУ потрапили в полон в Авдіївці: дані The New York Times
49K
Блокада кордону: Польща виставила нові умови Україні
24K
Головний український філолог жорстко звернувся до російськомовних громадян
20K
Розвідка назвала три сильні сторони росіян на полі бою

Новини

ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 лютого
Сьогодні, 04:51
День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого
Сьогодні, 00:20
«Справа Пашинського». Пряма трансляція з Вищого антикорупційного суду
Вчора, 16:13
«Метінвест» спрямував на розвиток тактичної медицини майже 15 млн грн
Вчора, 13:58
Україна впустила до себе американського лобіста Новинського та Московської церкви (фото)
Вчора, 13:09

Прес-релізи

Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua