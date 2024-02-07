Прикордонник 11 годин пролежав у засідці, щоб ліквідувати російського офіцера (відео)

Заради одного-єдиного «вирішального» пострілу снайпер «Красівий» може перебувати на вогневій позиції у нерухомому стані досить тривалий час

Свою роботу снайпер вважає важливою і буде цілити окупантів, доки ті перебуватимуть на українській землі

Прикордонник «Красівий» 11 годин пролежав у засідці, щоб ліквідувати російського офіцера. Історію снайпера розповіли у Державній прикордонній службі України.

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Боєць мобілізувався майже з перших днів після початку повномасштабного вторгнення росіян. Псевдо «Красівий» у захисника з'явилося першого дня у Держприкордонслужбі, і з ним він уже понад 20 місяців.

«Зазвичай, до появи на ділянці «Красівого» окупанти вільно почувалися, ходили групами, дозволяли собі стояти, курити… але все змінюється після першого пострілу», – наголошують у ДПСУ.

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Зазначається, що свою майстерність та бойовий досвід прикордонник здобував на бойових позиціях під Мар’їнкою, Пісками, Лиманом. За цей час вже досконало вивчив поведінку ворога на різних локаціях, хитрощі, які застосовуються, залежно від завдання та підрозділів противника.

«Але незмінним є один момент: перший постріл – паніка та страх в окупанта. Панічні настрої ворога відчувалися у радіоперехопленні, де в перемішку з нецензурщиною звучало: «всєм в укритіє, работаєт снайпєр». Загарбники одразу вчилися швидко пересуватися, гарно ховатися та постійно остерігатися», – зауважують у ДПСУ.

Працював прикордонник по ворожих кулеметниках, зв’язківцях, а найдовше довелося вистежувати російського офіцера. У росіян тоді була ротація і «Красівому» треба було визначити хто з них командир. «Після 11 годин спостерігання мені вдалося з першого пострілу влучити у ціль», – резюмує результат «Красівий».

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Снайпер розповів, що часто доводиться працювати в екстремальних умовах. Заради одного-єдиного «вирішального» пострілу військовий може перебувати на вогневій позиції у нерухомому стані досить тривалий час. «За весь час перебування на передовій мій організм вже адаптувався та загартувався, навіть при досить низьких температурах я не мерзну», – каже прикордонник.

Свою роботу снайпер вважає важливою і буде цілити окупантів, доки ті перебуватимуть на українській землі. Проте каже, що вражати рашистів не так приємно, як може здатися. Його цілі могли б залишитися живими, якби не пішли у чужу країну на загарбницьку війну, а так – отримують те, на що заслужили.

Раніше Генштаб повідомив, що авіація ЗСУ вдарила по 13 базах окупантів. ЗСУ активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадуємо, 7 лютого Росія атакувала шість регіонів, є загиблі. Загалом військами противника застосовано 64 засоби повітряного нападу. У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі.