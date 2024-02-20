Окупанти прагнуть прорвати оборону ЗСУ. Яка ситуація на Лиманському та Куп'янському напрямках

Противник активізував наступальні дії на кількох напрямках

Так, новин... ну дуже багато, ситуація ну-у дуже динамічно змінюється, причому зразу на цілому ряді напрямків, тому, мабуть, розбір-аналіз подій в Авдіївському районі оборони трохи відкладемо... до більш спокійного періоду. А зараз, спробуємо зрозуміти, що відбувається, як-то кажуть «у динаміці»...

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1. Куп'янський напрямок

Очевидно, тут противник стикнувся з певними труднощами.

Спроба командування противника «развить успех» у районі села Табаївка та села Крохмальне силами 2-ї «таманской» мотострілецької дивізії (мсд) 1-ї «гвардійської» танкової армії (гв.ТА), у тому числі у вигляді просування у фланг та тил наших підрозділів, які продовжують утримувати рубіж Іванівка – Котлярівка, у них не виходить... Альтернативний спосіб дій, у вигляді просування у бік села Піщане, також наштовхнувся на вагомі заперечення з боку ЗСУ...

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Більше того, позиції противника у районі села Табаївка та села Крохмальне знаходяться у досить незручному для організації та проведення будь-яких наступальних дій становищі. Справа у тому, що, передові позиції ЗСУ знаходяться тут на панівних висотах, стосовно до цього району, й українські війська, у цьому випадку, мають можливість шляхом нанесення ефективного вогневого ураження по найближчій тактичній зоні противника суттєво йому заважати, у цьому сенсі... Будь-яке зосередження та розгортання сил противника – тут же потрапляє «на очі» українським військам й вони шляхом нанесення вогневого ураження дуже ускладнюють для противника цей процес...

Іншими словами, передові підрозділи 15-го мотострілецького полку (мсп), 1-го танкового полку (тп) 2-ї мсд противника, які намагаються тут наступати, зіштовхнулися із достатньо суттєвими складнощами...

Саме для того, аби їх подолати, зараз командування противника діє достатньо звичним для нього способом – намагається підсилити, діючу на цій ділянці свої ударну тактичну групу додатковими силами та засобами. Фіксується переміщення, принаймні, 3-х додаткових штурмових підрозділів (до роти кожний) у райони – східніше Котлярівка, район відм. 128.7 та північно-східніше Табаївка...

Тому, думаю, протягом якогось найближчого часу противник здійснить на цій ділянці чергову спробу «пробитися у північно-західному напрямку» (вздовж дороги Куп'янськ – Сватово) у вигляді серії акцентованих атакуючих/штурмових дій...

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Окрім цього, продовжується «возня» північніше та північно-західніше села Синьківка... Передові підрозділи 25-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр), підсилені підрозділами 138-ї омсбр (обидві зі складу 6-ї загальновійськової армії/ЗВА противника) не полишають своїх спроб пробитися вздовж річки Оскіл та залізниці, які йдуть з півночі, по загальній дирекції Синьківка – Петропавлівка до лівобережної частини Куп'янська та дороги Куп'янськ – Сватове...

Але то виходить у них у достатньо дивний спосіб... Вони раз за разом, намагаються «продавити» оборону ЗСУ, діючи з узлісся лісу південніше Лимана Першого, але кожного разу, як тільки висуваються на відкриту місцевість потрапляють під щільне вогневе ураження...

Більше того, в окремих випадках, передові підрозділи цих двох бригад, навіть вимушені полишати свої винесені вперед спостережні пункти та позиції відділень... Командування противника на цій ділянці намагається діяти нібито нестандартно та нешаблонно, постійно змінює напрямки атак та штурмів – то західніше Синьківки візьмуть, то східніше (від Вільшани), то спробують «через ліс», то навіть одночасно спробують... але знову й знову натикаються на щільний вогонь ЗСУ.

Я, наприклад, розумію чого у них не виходить... але цікаво, скільки ще «угробить» командування 6-ї ЗВА противника своїх резервів, які їм гонять у перманентному режимі, ніж воно зрозуміє (ну чи згадає) одну просту істину, яку йому викладали, свого часу, у відповідних, очевидно, ще радянських військово-навчальних закладах...?

Сил й засобів у противника тут достатньо, перевага у повітрі та в артилерії – у наявності... але наступ військ цієї армії знову й знову виливається у лобові атаки «на выдавливание»... Ну, «хазяин – барин», продовжуйте у цьому ж дусі...

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Бажано поширити передовий досвід 6-ї ЗВА на інші ділянки та напрямки фронту...

2. Лиманський напрямок

Тут, як ми пам'ятаємо, противник, кілька діб тому, відновив активні наступальні дії, найближчою наголовною метою яких, безперечно, є ліквідація плацдарму ЗСУ на річки Чорний Жеребець. Наскільки я розумію, командування російських військ вважає, що допоки він існує «Кременная спать спокойно не сможет»...

Я кілька місяців тому писав, як може «протікати» сценарій його ліквідації, тому у черговий раз розписувати про «його стискання з півночі та півдня», удари по комунікаціях та кінцеве «розсічення» я не буду. Той, хто цікавиться та регулярно читає мої огляди цілком пам'ятає ці дописи... Зараз, про інше, про те... що відбувається...

Ну, власне, вони так й діють (що не дивно), бо будь-який військовий, який не спав на лекціях по оперативному мистецтву, також би прийшов до цього сценарію шляхом власних висновків...

На даному етапі, противник намагається «стиснути» український плацдарм на річці Чорний Жеребець активними наступальними діями з півдня, по напрямках на села Ямполівка та села Терни...

Минула спроба, «стиснути» з півночі (район села Макіївка) виявилась, скажімо так... не «до кінця» вдалою. Тож, очевидно, пробують з півдня... Одночасно, намагаючись пробитись до основних переправ та комунікацій через річку Чорний Жеребець...

Однак, після початкових успіхів (противнику вдалося зайняти досить суттєви райони східніше Ямполівки та Терни)... у нього щось «забуксовало»...

Підрозділи двох полків 144-ї мотострілецької дивізії (мсд) 20-ї ЗВА противника, а саме – її 283-го та 488-го мотострілецьких полків (мсп), які наступали на села Терни зі сходу, були вимушені «трохи зупинитися»... Більше того, кілька діб тому вони були трохи відсунуті (полишили не менше 3-х позицій відділень та, принаймні, 2 спостережних пункта/СП)...

Для того, аби відновити положення та продовжити наступ, командування противника, у смугу наступу 144-ї мсд, почало висувати додаткові сили й засоби – штурмові роти, сформовані зі складу 4-ї «кантемировской» танкової дивізії (тд) 1-ї гв.ТА та 283-го мотострілецького полку (мсп)144-ї мсд...

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Ну й власне, разом із рештою сил 144-ї мсд, противник цими силами, на момент написання огляду, пробує знову наступати на село Терни... Одночасно, на протилежному березі річки Сіверський Донець, 7-а омсбр (вона ж, в деяких джерелах – 127-а) 2-го армійського корпусу (АК) противника, яку протягом минулого місяця противник суттєво підсилив поповненням, пробує таки «нарешті» витіснити передові наші підрозділи з села Білогорівка (верхн.)...

Після того, як її підрозділи, діючи з боку села Шипилівка та кар'єру Березівський зайняли частину Білогорівської «промки»... їм довелось, трохи пригальмувати.

Справа у тому, що передові підрозділи ЗСУ, які обороняються на цьому напрямку, продовжують утримувати позиції у районі Крейдового кар'єру, хоча, ймовірно, якусь частину його «териконів» у південно-східному напрямку, противник таки спромігся зайняти...

Очевидно, чергові спроби противника просунутись вздовж вулиці Водопровідної та з боку «териконів» у бік, власне, Білогорівки, будуть пов'язані із необхідністю для нього «щось зробити» із позиціями ЗСУ на Крейдовому кар'єрі... Поки, все це для нього йде достатньо «туго»...