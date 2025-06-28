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На Дніпропетровщині росіяни скинули вибухівку з БпЛА на евакуаційний автобус

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Дніпропетровщині росіяни скинули вибухівку з БпЛА на евакуаційний автобус
Внаслідок удару в мікроавтобусіпошкоджено задні колеса, уражений паливний бак, вибиті вікна, понівечений салон, пробитий кардан
фото: facebook.com/yevhen.kaplin

Водій евакуаційного екіпажу дивом залишився живим

28 червня російські окупаційні війська вранці атакували автобус гуманітарної місії «Пролісок». Керівник організації Євген Каплін повідомив, що в автобусі ще не було пасажирів, транспорт тільки виїхав за ними, інформує «Главком».

За його словами, росіяни скинули вибухівку з безпілотника на автобус, коли той їхав на евакуацію в Дніпропетровській області забирати родини з дітьми з населених пунктів Синельниківського району, де оголошена примусова евакуація.

На Дніпропетровщині росіяни скинули вибухівку з БпЛА на евакуаційний автобус фото 1
На Дніпропетровщині росіяни скинули вибухівку з БпЛА на евакуаційний автобус фото 2

«Скид боєприпасу осколково-фугасної дії відбувся в полуметрі від транспортного засобу», – написав він.

Внаслідок удару в мікроавтобусіпошкоджено задні колеса, уражений паливний бак, вибиті вікна, понівечений салон, пробитий кардан.

«На щастя в момент інциденту в автобусі ще не їхали евакуйовані, автобус тільки прямував за ними. Водій евакуаційного екіпажу дивом залишився живим і неушкодженим», – додав Каплін.

Нагадаємо, російські терористи атакували у Дніпровському районі Херсонщини пасажирський автобус.

У однієї з пасажирок мінно-вибухова травма, контузія.  Автобус має суттєві пошкодження. 

До слова, вранці 17 травня російська армія вдарила по Сумщині. Під ударом опинився рейсовий автобус. Внаслідок цинічної атаки загинули дев'ять людей.

У салоні перебували 13 пасажирів та водій. Серед загиблих – чотири чоловіки та п’ять жінок. Ще п’ятьох поранених – це три жінки і два чоловіки, серед яких і водій, ушпиталені. 

Зазначається, що росіяни атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля. Автобус, по якому прицільно вдарили росіяни, прямував у бік Сум.

Як зазначили в ОВА, ворог завдав удару безпілотником «Ланцет».

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Теги: евакуація автобус вибухівка обстріл Дніпропетровщина

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