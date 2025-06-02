На Чернігівщині спалахнула масштабна пожежа після російського удару
Ворог вдарив по одному з підприємств Чернігівської області
Сьогодні вранці, 2 червня, російські війська завдали удару по одному з підприємств Чернігівської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території виробничого об’єкта. Вогнеборці локалізували займання на площі 6800 кв. м. Загрози подальшого поширення немає.
Як відомо, у ніч на 2 червня противник атакував Україну 80 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також ворог запустив три балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 та одну крилату ракету «Іскандер-К».
Нагадаємо, Служба безпеки України проводить операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж $2 млрд. Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.
Також сильний вибух прогримів у російському Північноморську, де обслуговуються підводні човни. За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.
Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичного погляду. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.
До слова, Osint-аналітик Кріс Біггерс оприлюднив перші супутникові знімки, зроблені після атаки СБУ по військових авіабазах Росії 1 червня.
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