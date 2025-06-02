На Чернігівщині спалахнула масштабна пожежа після російського удару

Ворог вдарив по одному з підприємств Чернігівської області

Сьогодні вранці, 2 червня, російські війська завдали удару по одному з підприємств Чернігівської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території виробничого об’єкта. Вогнеборці локалізували займання на площі 6800 кв. м. Загрози подальшого поширення немає.

Рятувальника вдалося локалізувати пожежу на площі 6800 кв. м фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Як відомо, у ніч на 2 червня противник атакував Україну 80 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також ворог запустив три балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 та одну крилату ракету «Іскандер-К».

Нагадаємо, Служба безпеки України проводить операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж $2 млрд. Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

Також сильний вибух прогримів у російському Північноморську, де обслуговуються підводні човни. За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичного погляду. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

До слова, Osint-аналітик Кріс Біггерс оприлюднив перші супутникові знімки, зроблені після атаки СБУ по військових авіабазах Росії 1 червня.