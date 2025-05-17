Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар дрона по автобусу на Сумщині: що відомо про постраждалих

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Удар дрона по автобусу на Сумщині: що відомо про постраждалих
Російська армія вдарила на світанку по транспорту
фото: Сумська ОВА

У салоні на момент атаки перебували 13 пасажирів та водій

 

Зранку російські дрони влучили по рейсовому автобусі сполученням Білопілля – Суми. Атака двома дронами сталася о 6:17 на виїзді з Білопілля. Про це інформує «Главком» із посиланням на tsn.ua.

За словами міського голови Білопілля Юрія Зарка, було два безпілотники – один розвідник, а інший ударний дрон. Саме цей БпЛА поцілив просто у дах автобуса і вибухнув усередині.

У салоні перебували 13 пасажирів та водій. Дев’ять людей загинули на місці. Серед загиблих – чотири чоловіки та п’ять жінок. Ще п’ятьох поранених – це три жінки і два чоловіки, серед яких і водій, ушпиталені. За даними медиків, двоє жінок перебувають у важкому стані.

«Ворог продовжив цинічно нищити наших цивільних людей. Було завдано удару, попередньо БпЛА «Ланцет» по рейсовому автобусу на виїзді з Білопілля”, - наголосив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

У Білопіллі оголошено триденну жалобу за загиблими.

Ворог не вперше атакує безпілотниками цивільний транспорт. Втім, раніше це були переважно шляхи на півночі області – траса від Білопілля до Глухова. Нині пересуватися цій дорозі від Білопілля до Сум теж украй небезпечно через використання росіянами безпілотників «Ланцет».

Ці дрони активно почали застосовувати десь півтора тижні тому - під час ударів Сумах та передмістю. Зокрема, «Ланцети» атакували машину з енергетиками, автівку лісового господарства тощо.

До слова, у ніч на 3 травня російські війська завдали авіаційного удару по Сумщині. Удар прийшовся по території Шосткинської громади. Внаслідок удару загиблих та поранених немає. У громаді зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків.

Також пошкоджено навчальний заклад, об'єкти соціальної сфери та автомобілі.

Читайте також:

Теги: Суми водій транспорт ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Топ автошкіл Тернополя: де навчитись водити професійно
Топ автошкіл Тернополя: де навчитись водити професійно Реклама
1 травня, 16:11
Рятувальники розбирають завали у Святошинському районі Києва
Комбінований удар РФ по Києву: під завалами зруйнованого будинку можуть бути люди
24 квiтня, 09:05
У Києві автомобіль збив на смерть чоловіка
У Києві автомобіль збив на смерть чоловіка
3 травня, 02:34
РФ з початку війни втратила 22369 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
3 травня, 07:58
Поліцейські оперативно затримали 39-річного чоловіка
Поліція Київщини повідомила про підозру таксисту, який намагався викрасти шестирічну дівчинку
2 травня, 09:45
За минулу добу відбулося 196 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2025 року
10 травня, 08:21
Ситуація на фронті 13 травня
Лінія фронту станом на 13 травня. Зведення Генштабу
13 травня, 23:50
Ворог вдарив по громадському транспорту, який перевозив пасажирів за маршрутом Білопілля – Суми
Удар по транспорту на Сумщині забрав життя дев'яти людей (оновлено)
Сьогодні, 07:54
Зафіксовано вісім боєзіткнень поблизу населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Біла Гора та Курдюмівка
Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2025 року
15 травня, 08:17

Події в Україні

В окупованому Криму дрони уразили російські склади боєприпасів
В окупованому Криму дрони уразили російські склади боєприпасів
Удар дрона по автобусу на Сумщині: що відомо про постраждалих
Удар дрона по автобусу на Сумщині: що відомо про постраждалих
Росія готується до захоплення островів на Дніпрі
Росія готується до захоплення островів на Дніпрі
Ексдепутатка Савченко біля калини розповіла, що жива
Ексдепутатка Савченко біля калини розповіла, що жива
Росія посилює територіальні претензії до України – ISW
Росія посилює територіальні претензії до України – ISW
Карта бойових дій в Україні станом на 17 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 травня 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 травня 2025
63K
Суд поламав плани Порошенка та його дружини, які рятують майно від санкцій
40K
Другий тур президентських виборів у Румунії. Лідер української діаспори назвав правильного кандидата
31K
Росія висунула нереалістичні вимоги на переговорах з Україною – Sky News
30K
Після скарги журналістів до омбудсмена «Укрпошта» розкрила розмір зарплати членів Наглядової ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:43
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua