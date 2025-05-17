Удар дрона по автобусу на Сумщині: що відомо про постраждалих

У салоні на момент атаки перебували 13 пасажирів та водій

Зранку російські дрони влучили по рейсовому автобусі сполученням Білопілля – Суми. Атака двома дронами сталася о 6:17 на виїзді з Білопілля. Про це інформує «Главком» із посиланням на tsn.ua.

За словами міського голови Білопілля Юрія Зарка, було два безпілотники – один розвідник, а інший ударний дрон. Саме цей БпЛА поцілив просто у дах автобуса і вибухнув усередині.

У салоні перебували 13 пасажирів та водій. Дев’ять людей загинули на місці. Серед загиблих – чотири чоловіки та п’ять жінок. Ще п’ятьох поранених – це три жінки і два чоловіки, серед яких і водій, ушпиталені. За даними медиків, двоє жінок перебувають у важкому стані.

«Ворог продовжив цинічно нищити наших цивільних людей. Було завдано удару, попередньо БпЛА «Ланцет» по рейсовому автобусу на виїзді з Білопілля”, - наголосив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

У Білопіллі оголошено триденну жалобу за загиблими.

Ворог не вперше атакує безпілотниками цивільний транспорт. Втім, раніше це були переважно шляхи на півночі області – траса від Білопілля до Глухова. Нині пересуватися цій дорозі від Білопілля до Сум теж украй небезпечно через використання росіянами безпілотників «Ланцет».

Ці дрони активно почали застосовувати десь півтора тижні тому - під час ударів Сумах та передмістю. Зокрема, «Ланцети» атакували машину з енергетиками, автівку лісового господарства тощо.

До слова, у ніч на 3 травня російські війська завдали авіаційного удару по Сумщині. Удар прийшовся по території Шосткинської громади. Внаслідок удару загиблих та поранених немає. У громаді зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків.

Також пошкоджено навчальний заклад, об'єкти соціальної сфери та автомобілі.