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У Києві через обстріл злетіли ціни на таксі. «Укрзалізниця» відреагувала

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Києві через обстріл злетіли ціни на таксі. «Укрзалізниця» відреагувала
Подекуди ціни на таксі зростали до 1 тис. або 2 тис. грн із правого на лівий берег Києва, водночас KyivCityExpress коштує 15 грн
колаж: glavcom.ua

«Хтось принесе додому товстеньку суму, бо «натаксував» у пік, а хтось під палючим сонцем відновлює ділянку колії і отримає дуже скромну зарплату»

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський емоційно відреагував на те, як після обстрілів у Києві зросли ціни на таксі. Все через те, що було пошкоджено колії метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Перцовського.

Так, подекуди ціни зростали до 1 тис. або 2 тис. грн із правого на лівий берег Києва, оскільки часто не було іншої можливості добратися на роботу чи у справах. Перцовський поставив риторичне питання читачам: «Якщо б «Укрзалізниця» була приватною та впровадила справжнє динамічне ціноутворення»?

«Скільки б зараз коштував KyivCityExpress з Лівого на Правий?.. точно не 15 грн. Скільки б коштували квитки на останній евакорейс з Покровська? Скільки б коштували квитки на останні місця Інтерсіті з Краматорська, бо боєць дізнався про довгоочікувану відпустку, готовий віддати всі гроші, щоб за пару годин вже мчати, аби обійняти своїх найрідніших якнайшвидше, мати кожну хвилину із ними... хоча б ще раз...» – розповів голова правління «Укрзалізниці».

Перцовський одразу наголосив, що відповіді на це все немає і поки що таких експериментів, «на щастя», не буде. Та він акцентував увагу на іншій «несправедливості».

«Але ж ціна в цієї місії залізниці та залізничників також є: хтось сьогодні принесе додому товстеньку суму, бо «натаксував» у пік, відкупорить певно шампанське на радощах... а хтось зараз під палючим сонцем відновлює ділянку колії і... отримає дуже скромну зарплату, а разом із нею – щиру вдячність мільйонів. Втім, залізничники та залізниця працює.. бо ціна в можливості країні їхати, їхати нашим військовим – не в грошах», – пояснив він.

У Києві через обстріл злетіли ціни на таксі. «Укрзалізниця» відреагувала фото 1
скриншот: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські війська здійснили комбіновану масовану атаку на Україну, внаслідок якого, зокрема, було пошкоджено колії метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна». Вранці на жителів Лівого берега столиці чекало нове випробування – дорога на роботу без метро

Так, у ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. Київ опинився в епіцентрі ракетно-дронового удару. Ворог застосував балістичні ракети та безпілотники типу «шахед». Обійшлося без пожежі та постраждалих. У КМДА повідомили, що поїзди рухатимуться лише між станціями «Академмістечко» – «Арсенальна» з інтервалом орієнтовно 6 хвилин. Наземна частина станцій «Дніпро» – «Лісова» тимчасово закриті на вхід та вихід.

Теги: Укрзалізниця обстріл

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