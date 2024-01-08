Масована ракетна атака на Кривий Ріг: влада повідомила про наслідки
Окупанти вбили 62-річну жінку
Сьогодні вранці Кривий Ріг Дніпропетровської області зазнав щонайменше 9 ракетних ударів. Попередньо, загинула 62-річна жінка, ще троє людей поранені. Про це повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.
За даними посадовця, у місті пошкоджено торговельний центр.
«Перебиті лінії та контактна мережа швидкісного трамвая (на відновлення необхідно близько тижня – матеріали та бригади є). Швидкісний з другої половини дня працюватиме у човниковому режимі лише з Кільцевої до Мудреної», – написав він.
Крім того, від вибухів вибито приблизно 300 вікон у двох лікарнях.
«Хворі вже переселені до інших палат. Направлені додаткові бригади Міськводоканалу та Сансервісу – завдання, враховуючи погодні умови, за добу закрити все ОСБ. Скління в мінусову температуру проводити не можна – скло лусне», – зазначив Вілкул.
Також у Кривому Розі пошкоджено майже 20 приватних будинків та понад 200 багатоквартирних, три школи, терцентр, вікна й балкони.
«У трьох районах міста працюють оперативні штаби з прийому заяв на виплату допомоги з міського бюджету, також здійснюється видача допомоги з міського матрезерву – плівка, ОСБ та інше», – додав очільник Ради оборони міста.
Нагадаємо, що сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині. Зокрема, у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, унаслідок чого десятки людей отримали поранення.
Як повідомлялося, вранці 8 січня у Дніпрі пролунали вибухи. А близько 7:10 прогриміли вибухи у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Місто опинилося під масованою ракетною атакою.
Триває 684-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.
Коментарі — 0