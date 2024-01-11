Удар по Харкову, Безугла покидає фракцію та партію «Слуга Народу»: головне за ніч

Дві російські ракети поцілили у будівлю готелю в центрі Харкова

Відомо про 11 постраждалих унаслідок російської ракетної атаки на Харків

У ніч на 11 січня ворог вдарив ракетами по Харкову, влучивши біля готелю в центрі міста. Народна депутатка Мар’яна Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга Народу». У Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 11 січня, щоб ви були в курсі подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ракетний удар по Харкову

Російські війська вдарили двома ракетами С-300 по Харкову, влучивши біля готелю в середмісті.

«На момент ударів у готелі перебували 30 людей – семеро людей з персоналу та 23 гостя. Ніяких військових найманців, військових тут не було. Це цивільний об'єкт, цивільна інфраструктура. Ми завжди тут розселяли тут наших друзів, гостей, які перебували у Харкові, іноземні делегації», – зазначив мер міста Терехов у коментарі місцевим журналістам.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дві ракети поцілили у будівлю готелю. Рятувальники зазначили, що на момент їхнього прибуття були виявлені пошкодження триповерхової будівлі готелю, а також легкових автомобілів, припаркованих поруч. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. Із будівлі було евакуйовано вісьмох людей.

Відомо про 11 постраждалих, з них четверо – чоловіки віком від 31 до 38 років, семеро – жінки у віці від 23 до 71 року. Дев'ятьох потерпілих доставили до медзакладів. Наразі один із постраждалих – 35-річний чоловік – перебуває у важкому стані, вісім пацієнтів – у середньому та легкому, двом надали допомогу на місці. Серед постраждалих були журналісти турецького видання, які проживали в готелі.

Безугла покидає фракцію та партію «Слуга Народу»

Народна депутатка Мар’яна Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга Народу».

«Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину», – заявила вона.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мар'яна Безугла повідомила, що написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга Народу», підтримує президента та залишається мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами.

Пожежа в Підмосков'ї

У Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа. Горів завод із виробництва полімерної продукції.

«У селищі Обухово горить покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на 8000 квадратних метрів», – повідомило Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.

До прибуття пожежників персонал самостійно вийшов надвір. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працювали понад 100 фахівців та 33 одиниці техніки. Пожежу вдалося ліквідувати через декілька годин.

Завод «Поліком», на якому виникла пожежа, спеціалізується на виробництві термопластичних компаундів та композиційних матеріалів для таких напрямків, як будівництво, автомобілебудування, побутова техніка, взуттєва промисловість, медична та харчова промисловість. Входить до топ-10 російських виробників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Ростовській області РФ лунали вибухи

У ніч на 11 січня російські засоби ППО нібито збили два українських безпілотники над Ростовською областю. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв.

За словами Голубєва, російська ППО збила над територією Каменського району Ростовської області два БпЛА літакового типу. Унаслідок падіння уламків постраждалих немає, а наслідки уточнюються.

Перед цим жителі Каменськ-Шахтинського Ростовської області заявили про кілька потужних вибухів у небі над містом. Про це писали місцеві пабліки. Зазначається, що вибухів було щонайменше три. Мешканці заявляли, що нібито працюювали сили протиповітряної оборони.

Білий дім підтримав конфіскацію активів РФ для передачі Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.

У меморандумі ради національної безпеки Комітету Сенату з міжнародних відносин (NSC) йдеться, що законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України.

Зазначається, що Білий дім хоче узгодити цей крок із союзниками з «Великої сімки» (G7), зокрема в Європі, де зберігається близько $200 млрд заморожених активів РФ.