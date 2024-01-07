На Одещині пролунали вибухи

Повітряні сили ЗСУ раніше повідомляли про рух групи ворожих ударних безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області

Увечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Керівник Одеської обласної військової адміністрації закликав жителів перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Повітряні сили ЗСУ раніше повідомляли про рух групи ворожих ударних безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області, зокрема Білгород-Дністровського району.

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Раніше російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, триває 683-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.