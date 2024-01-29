Німецька компанія дарує Україні безпілотники Trinity: що вони можуть

Дрон здатний виконувати завдання з тактичного картографування місцевості

Німецька технологічна компанія Quantum-Systems передає Україні 100 безпілотників Trinity різних моделей. Про це пише Deaidua.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про постачання цих безпілотних літальних апаратів оголосили ще у вересні минулого року на саміті Stern Stewart Institute Summit. «Компанія, яка бере найактивнішу участь в оборонній кампанії України, фактично дарує ці безпілотники. Quantum-Systems також постачає сотні БПЛА Vector в Україну за дорученням уряду Німеччини», – йдеться в публікації.

Українські оператори дронів пройшли навчання роботі з цими БПЛА і вже в цьому місяці першу партію повинні доставити в нашу країну. Trinity можна використовувати для точного картографування пошкоджень інфраструктури, будівель, доріг або мостів, при цьому їх можуть задіяти і на фронті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Можливості БПЛА Trinity:

Завдяки модульній системі БПЛА піднімається в повітря протягом декількох хвилин і виконує автоматичні завдання з тактичного картографування та візуалізації місцевості. За один політ один безпілотник може покрити площу в 700 га або лінійний коридор довжиною 90 км. Максимальний час перебування в повітрі Trinity Pro складає 90 хв, розмах крил – 2.394 м., дальність польоту 5-7,5 км, а максимальна злітна вага – 5,75 кг.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік заявив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії.

До слова, деякі вітчизняні розробки БПлА є потужнішими за іранські дрони-камікадзе – Україна розпочала серійне виробництво аналога безпілотника «Шахед». Рекорд за дальністю бойового вильоту українських дронів становить приблизно 1 тис. км.