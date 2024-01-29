Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Німецька компанія дарує Україні безпілотники Trinity: що вони можуть

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Німецька компанія дарує Україні безпілотники Trinity: що вони можуть
За один виліт Trinity здатен «вивчити» територію площею 700 га
фото: Quantum-Systems

Дрон здатний виконувати завдання з тактичного картографування місцевості

Німецька технологічна компанія Quantum-Systems передає Україні 100 безпілотників Trinity різних моделей. Про це пише Deaidua.

Про постачання цих безпілотних літальних апаратів оголосили ще у вересні минулого року на саміті Stern Stewart Institute Summit. «Компанія, яка бере найактивнішу участь в оборонній кампанії України, фактично дарує ці безпілотники. Quantum-Systems також постачає сотні БПЛА Vector в Україну за дорученням уряду Німеччини», – йдеться в публікації.

Українські оператори дронів пройшли навчання роботі з цими БПЛА і вже в цьому місяці першу партію повинні доставити в нашу країну. Trinity можна використовувати для точного картографування пошкоджень інфраструктури, будівель, доріг або мостів, при цьому їх можуть задіяти і на фронті.

Можливості БПЛА Trinity:

Завдяки модульній системі БПЛА піднімається в повітря протягом декількох хвилин і виконує автоматичні завдання з тактичного картографування та візуалізації місцевості. За один політ один безпілотник може покрити площу в 700 га або лінійний коридор довжиною 90 км. Максимальний час перебування в повітрі Trinity Pro складає 90 хв, розмах крил – 2.394 м., дальність польоту 5-7,5 км, а максимальна злітна вага – 5,75 кг.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік заявив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії.

До слова, деякі вітчизняні розробки БПлА є потужнішими за іранські дрони-камікадзе – Україна розпочала серійне виробництво аналога безпілотника «Шахед». Рекорд за дальністю бойового вильоту українських дронів становить приблизно 1 тис. км.

Читайте також: Українські безпілотники зірвали російський наступ – Forbes
Теги: безпілотник Німеччина Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Девайси

Німецька компанія дарує Україні безпілотники Trinity: що вони можуть
Німецька компанія дарує Україні безпілотники Trinity: що вони можуть
Ілон Маск пофантазував, якими будуть війни майбутнього
Ілон Маск пофантазував, якими будуть війни майбутнього
Осліпи ворога. Що таке РЕБ і чому про нього тепер мріють міста і села
Осліпи ворога. Що таке РЕБ і чому про нього тепер мріють міста і села
Північна Корея протестувала нову підводну систему ядерної зброї
Північна Корея протестувала нову підводну систему ядерної зброї
Компанія Samsung представила лінійку флагманів Galaxy S24: характеристики та ціни
Компанія Samsung представила лінійку флагманів Galaxy S24: характеристики та ціни
До кінця 2024 року усі пристрої повинні мати єдиний зарядний порт: деталі
До кінця 2024 року усі пристрої повинні мати єдиний зарядний порт: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
На фронті загинув актор Володимир Федінчук
111K
Скільки ще триватиме війна в Україні: голова НБУ зробив прогноз
30K
«Догавкаєтесь!». Балога жорстко попередив угорського політика, який претендує на Закарпаття
20K
Росія втрачає найбільшого у світі імпортера зброї – Reuters
18K
Фаріон вчергове різко висловилася про російськомовних українців
17K
Поляків обурили підписи на відео Урсули фон дер Ляєн

Новини

ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 04:55
День пам'яті Героїв Крут. Що відзначаємо 29 січня
Сьогодні, 00:20
Підозра чиновникам Міноборони, Греція може передати Україні зброю: головне за ніч
Вчора, 06:36
Невеликий сніг у низці областей: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 04:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua