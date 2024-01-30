Уночі окупанти запустили по Україні понад 30 «Шахедів»

Силам ППО вдалося збити 15 ворожих дронів

У ніч на 30 січня російські окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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«Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уночі у ряді областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу ударнх БпЛА.

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Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про кілька груп ворожих ударних БПЛА в Черкаській області, які рухалися в напрямку Вінницької та Київської областей.

У Київській області пролунали вибухи. Було зафіксовано рух ворожих безпілотників, в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, триває 706-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.

Як пише Forbes, Україна тримає перевагу у війні безпілотників, що дозволило їй ефективно зірвати новий російський наступ. Видання пише, що «пташки» вражають російську техніку та скупчення особового складу. Застаріла система командування й управління в армії РФ ще більше обмежує маневри підрозділів на передовій та їхню здатність синхронізувати свої атаки.

Натомість Україна здатна точно бити по окупантах, уникаючи РЕБів. Щоб досягти цього, Україна швидко розвинула свої безпілотники шляхом швидкої інтеграції нових технологій. Два роки тому українські війська значною мірою покладалися на ТБ-2 Bayraktar; сьогодні українські військові мають у своєму арсеналі дуже різноманітний кейс безпілотників.