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Надвечір РФ запустила кілька груп «шахедів» по Україні: ЗСУ повідомили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Надвечір РФ запустила кілька груп «шахедів» по Україні: ЗСУ повідомили деталі
Військові уточнили, що йдеться по кілька груп ворожих баражуючих боєприпасів
фото ілюстративне

Було зафіксовано рух безпілотників противника у північному напрямку

Сьогодні надвечір, 23 січня, російські загарбники запустили по Україні дрони-камікадзе типу «Шахед». Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові уточнили, що йдеться по кілька груп ворожих баражуючих боєприпасів.

Було зафіксовано рух безпілотників противника у північному напрямку.

«Увага! Кілька груп «Шахедів» на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей! Напрямок руху – північний», – йдеться в оголошенні.

Також перед тим, близько 18:20, у Повітряних Силах інформували про загрозу застосування противником ударних дронів у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У вказаних областях оголошена повітряна тривога.

Надвечір РФ запустила кілька груп «шахедів» по Україні: ЗСУ повідомили деталі фото 1

Нагадаємо, триває 699-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби противник завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. За уточненою інформацією, усього зафіксовано 44 засоби повітряного нападу противника: чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400, 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 ракет Х-22, 12 балістичних ракет «Іскандер-М», п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/Х-31. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М», дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Теги: безпілотник ракетная атака війна

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