Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ

В атаці брало участь понад 70 безпілотників різних типів

У ніч на 30 грудня Сили безпеки і оборони України завдали потужного удару по військових об’єктах на території Росії. Про це РБК-Україна розповіли джерела в спецслужбах.

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«Усього в атаці брало участь понад 70 безпілотників різних типів», – зазначають джерела.

Найгучніше було в Брянську, де група безпілотників атакувала завод «Кремній Ел». Це один із найбільших виробників електроніки для російської воєнної техніки. Зокрема, для ракет «Іскандер» та систем ППО «Панцир».

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Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що «над містом Брянськ підрозділами РЕБ знищено безпілотник літакового типу». Постраждалих та руйнувань нібито немає.

Відомо, що також пролунали вибухи на кількох військових об’єктах в Білгороді, Тулі, Твері, Москві.

«Російська ППО змогла збити певну частину українських БпЛА, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях. На відміну від російських терористичних ударів по території України Сили безпеки та оборони України завдавали удари виключно по військових об'єктах ворога», – додають джерела.

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Нагадаємо, міноборони РФ заявило, що в ніч на 30 грудня російські засоби ППО нібито збили 32 українські безпілотники над Московською, Брянською, Курською та Орловською областями.

Увечері 29 грудня в російському Білгороді пролунали вибухи. Влада заявила про роботу ППО.