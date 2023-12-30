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Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Удару зазнав російський завод мікроелектроніки «Кремній Ел»
фото із соцмережі

В атаці брало участь понад 70 безпілотників різних типів

У ніч на 30 грудня Сили безпеки і оборони України завдали потужного удару по військових об’єктах на території Росії. Про це РБК-Україна розповіли джерела в спецслужбах.

«Усього в атаці брало участь понад 70 безпілотників різних типів», – зазначають джерела.

Найгучніше було в Брянську, де група безпілотників атакувала завод «Кремній Ел». Це один із найбільших виробників електроніки для російської воєнної техніки. Зокрема, для ракет «Іскандер» та систем ППО «Панцир».

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що «над містом Брянськ підрозділами РЕБ знищено безпілотник літакового типу». Постраждалих та руйнувань нібито немає.

Відомо, що також пролунали вибухи на кількох військових об’єктах в Білгороді, Тулі, Твері, Москві.

«Російська ППО змогла збити певну частину українських БпЛА, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях. На відміну від російських терористичних ударів по території України Сили безпеки та оборони України завдавали удари виключно по військових об'єктах ворога», – додають джерела.

Нагадаємо, міноборони РФ заявило, що в ніч на 30 грудня російські засоби ППО нібито збили 32 українські безпілотники над Московською, Брянською, Курською та Орловською областями.

Увечері 29 грудня в російському Білгороді пролунали вибухи. Влада заявила про роботу ППО.

Теги: безпілотник росія вибух ЗСУ війна

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