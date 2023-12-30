Рятувальники показали наслідки атаки на Херсон (фото)

Через прильоти у Херсоні зафіксовано чотири пожежі

Російські окупанти не припиняють атаки на Херсонщину. Минулої доби ворог випустив у бік деокупованих населених пунктів 536 снарядів із різного виду зброї.

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Через прильоти зафіксовано чотири пожежі, повідомляє ДСНС України.

У Херсоні горіла адмінбудівля, легковий автомобіль, господарчі споруди та гаражне приміщення.

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Ще одна пожежа гаражного приміщення виникла в населеному пункті Дар’ївської ОТГ.

Всі пожежі ліквідовували херсонські вогнеборці та місцева пожежна команда с. Високе.

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фото: ДСНС

Як повідомлялося, у ніч на 30 грудня Херсон перебував під ударом російсько-іранських дронів типу Shahed. Є влучання по адміністративній будівлі – вона знищена практично вщент. Також у навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна.