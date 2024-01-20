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Нічна атака «Шахедів»: сили ППО працювали в чотирьох областях

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака «Шахедів»: сили ППО працювали в чотирьох областях
Мобільні вогневі групи Сил оборони України працювали по ворожих цілях
фото: Генштаб ЗСУ

Знищено чотири ворожі БпЛА, решта три не досягли своїх цілей

У ніч на 20 січня окупанти атакували Україну сімома ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Дрони були випущені з району Приморсько-Ахтарськ(РФ). Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено чотири ворожі БпЛА, решта три не досягли своїх цілей.

Протиповітряна оборона працювала у межах Одеської, Миколаївської, Черкаської та Хмельницької областей.

Крім того, вночі окупанти вдарили трьома зенітними керованими ракетами С-300 з тимчасово окупованої території Луганської області по Донеччині.

Нагадаємо, триває 696-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

У ніч на 20 січня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири ворожих БпЛА.

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що сили протиповітряної оборони на півдні знищили два ворожі «Шахеди»: по одному в Одеській та Миколаївській областях.

Теги: окупанти ЗСУ війна безпілотник

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