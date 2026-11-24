Російські війська 24 листопада атакували житлову багатоповерхівку в Шевченківському районі Дніпра. Унаслідок удару вщент зруйновано декілька осель, пошкоджено щонайменше сім прилеглих будинків та ліцей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

За словами мера, у пошкоджених будинках вибито сотні вікон. Остаточні масштаби руйнувань ще встановлюють. У прилеглому ліцеї внаслідок атаки розбито вікна в дитячій їдальні.

На місці удару працюють усі необхідні служби, благодійники та представники районної адміністрації. Для постраждалих мешканців додатково розгортають намет, де люди зможуть зігрітися.

«Вилітало все»: очевидці розповіли про російський удар по Дніпру фото: Борис Філатов

Місцеві жителі у коментарях «Суспільному» розповіли про пережитий удар та пошкодження своїх помешкань.

Місцевий житель Володимир мешкає на останньому поверсі сусідньої багатоповерхівки. Унаслідок вибуху в його квартирі повилітали вікна та було пошкоджено балкон. У момент атаки чоловік разом із дружиною перебував удома.

«Вилітало все. Балкон вилетів, кухня, скло. Я саме вийшов у коридор, пощастило. А якщо б на дивані лежав, порізало б склом і все. Я з жінкою був вдома. Вона зараз в шоці, відкачують», – розповів Володимир.

«Це був жах»: мешканці Дніпра розповіли про наслідки російської атаки фото: Суспільне

Інша місцева жителька Христина розповіла, що в момент вибуху біля вікна перебував її 11-річний син. За словами жінки, дитину від уламків скла врятувала раніше натягнута на вікно плівка.

«Добре, що у нас плівка була натягнута вчасно, воно якось притримало. Це був жах, нічого не лишилося, все повилітало. Дивом просто мою дитину не вбило», – зазначила Христина.

За словами жінки, унаслідок вибуху в усій квартирі повилітали вікна, а діти після пережитого перебувають у стані сильного переляку.

Нагадаємо, 22 листопада російський безпілотник пошкодив дах багатоповерхівки у Дніпрі та стелю однієї з квартир.

Також 16 листопада Дніпро зазнав російської атаки, унаслідок якої загинула людина та були поранені місцеві жителі.