На Донеччині ворожі диверсанти хотіли прорвати лінію оборони

Окупанти спробували прорвати лінію оборони українських захисників

Українські прикордонники зупинили ворожу диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) на Донецькому напрямку. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Як зазначається, у Донецькій області окупанти спробували прорвати лінію оборони українських захисників.

«Проте, рухаючись лісосмугою, потрапили у засідку прикордонників. Раптовим нападом наші бійці завдали противнику втрат й змусили ДРГ відступити», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, триває 293-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.