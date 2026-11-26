За минулу добу на фронті відбулося 167 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

Новини війни

Минулої доби противник завдав одного ракетного удару, 69 авіаційних ударів, зокрема скинув 228 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 6016 дронів-камікадзе та здійснили 1876 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління БпЛА та два райони зосередження особового складу противника.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Сопич, Бачівськ, Павлівка, Кореньок, Товстодубове, Лужки, Ободи, Храпівщина, Юнаківка, Запсілля, Нескучне, Безсалівка, Іскрисківщина, Яструбщина, Старикове, Гірки, Отруба, Нова Січ, Миропілля, Іволжанське, Вовківка, Гута, Шпиль, Волфине, Андріївка, Дорошівка, Атинське, Тополя, Суходіл Сумської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Вакалівщина та Вільне.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор здійснив одну атаку, завдав двох авіаударів, скинувши чотири КАБи, та здійснив 23 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили дві атаки противника. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Охрімівка та Мала Вовча.

На лиманському напрямку

Українські захисники відбили 11 атак у районах населених пунктів Лиман, Зарічне та Діброва.

На слов'янському напрямку

Загарбники здійснили дві атаки, у районі Озерного та в бік Пискунівки.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано сім атак. Окупанти вели штурмові дії в районі Костянтинівки.

На покровському напрямку

Українські оборонці зупинили 21 атаку. Ворог атакував у районах населених пунктів Вільне, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Добропілля, Чернігівка, Новогришине, Мирне, Гуліве, Сергіївка.

На гуляйпільському напрямку

Відбито вісім атак загарбників в районі Білогір’я та у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Гуляйпільське.

Нагадаємо, триває 1737-й день повномасштабної війни в Україні.