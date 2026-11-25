Ввечері 25 листопада російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами, у місті пролунали потужні вибухи. На місці влучання вирує пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та мера Києва Віталія Кличка.

23:39 Оновлено

Кількість постраждалих у столиці зросла до трьох. Медики госпіталізували двох поранених, стан одного з них тяжкий. Балістична атака на Київ триває, повідомив Віталій Кличко.

23:36 Оновлено

Друга хвиля балістичної атаки на столицю.

23:28 Оновлено

Унаслідок ворожої атаки на Київ постраждала людина. Медики госпіталізували пораненого, написав мер Києва Віталій Кличко.

23:14 Оновлено

За попередніми даними, у Деснянському районі під удар потрапила ще одна нежитлова будівля, її частково зруйновано. Під завалами можуть бути постраждалі. Екстрені служби їдуть на місце, інформацію про людей перевіряють. Про це повідомив очільник столиці. Згодом стало відомо, що у Деснянському районі також влучання в торгівельний центр.

23:04 Оновлено

У Деснянському районі столиці ворожий удар припав на будівлю на території промзони. Екстрені служби вже їдуть на місце. Про це пише міський голова Віталій Кличко.

Що відомо про атаку

Сигнал повітряної тривоги в Києві пролунав о 22:45. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Невдовзі після оголошення тривоги в столиці пролунала серія сильних вибухів.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що столиця перебуває під атакою балістики, і закликав мешканців не виходити з укриттів.

«Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!» – написав Віталій Кличко.

Інформація про постраждалих і руйнування перевіряється.

Попередні атаки на столицю

Нинішній удар став продовженням майже щоденних атак на столицю. Напередодні ввечері російський безпілотник влучив у двір багатоповерхівки в Шевченківському районі: ввечері 24 листопада російський безпілотник влучив у двір 16-поверхового житлового будинку в Шевченківському районі Києва. Двоє людей зазнали поранень. Повітряну тривогу в столиці оголосили о 21:58. Це була вже восьма тривога у Києві від початку доби.

Днем раніше столицю атакували дрони: вдень 23 листопада уламки та влучання зафіксували у кількох районах столиці, шестеро людей постраждали.

Балістичні ракети окупанти раніше спрямовували передусім на переправи через Дніпро. Під час нічної атаки 17 листопада в Києві призупиняли рух поїздів «зеленої» гілки метро, а російські війська завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши Північний та Південний мости. Через три дні, 20 листопада, пошкоджено одразу три мостові споруди – Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости.

Нагадаємо, 20 листопада Росія завдала балістичного удару по Києву. Внаслідок російської атаки на столицю загинули семеро людей. За словами мера Віталія Кличка, серед перших загиблих були працівники «Київводоканалу».