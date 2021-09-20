На Харківщині сталася пожежа в школі: дітей переведуть на дистанційне навчання

Найбільш від пожежі постраждала будівля спортзалу

Загальна площа пожежі становила близько 500 кв. м

Увечері в неділю, 19 вересня, в Чугуєві Харківської області сталася пожежа в школі № 2. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У ДСНС відзначили, що повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 19:28. Відзначається, що горіли дерев'яні конструкції даху, перекриття спортзалу та частково двоповерхової будівлі школи. Загальна площа пожежі становила близько 500 кв. м.

Пожежу вдалося локалізувати та загасити ближче до ночі. У ДСНС повідомили, що в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила Суспільне, що в понеділок, 20 вересня, школярі будуть навчатися дистанційно.

«Спортзал і частково навчальний корпус зачепило. Залежно від обсягу вигорілого будемо визначати. Можливо, переведемо в інші школи. Сьогодні рано говорити. Завтра-післязавтра будемо говорити з директором і визначимося», – заявила Мінаєва.