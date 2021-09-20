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    Події в Україні

    На Харківщині сталася пожежа в школі: дітей переведуть на дистанційне навчання

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    Найбільш від пожежі постраждала будівля спортзалу - На Харківщині сталася пожежа в школі: дітей переведуть на дистанційне навчання
    Найбільш від пожежі постраждала будівля спортзалу
    Фото: ДСНС

    Загальна площа пожежі становила близько 500 кв. м

    Увечері в неділю, 19 вересня, в Чугуєві Харківської області сталася пожежа в школі № 2. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

    У ДСНС відзначили, що повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 19:28. Відзначається, що горіли дерев'яні конструкції даху, перекриття спортзалу та частково двоповерхової будівлі школи. Загальна площа пожежі становила близько 500 кв. м.

    Пожежу вдалося локалізувати та загасити ближче до ночі. У ДСНС повідомили, що в результаті пожежі ніхто не постраждав.

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    На Харківщині сталася пожежа в школі: дітей переведуть на дистанційне навчання
    На Харківщині сталася пожежа в школі: дітей переведуть на дистанційне навчання
    На Харківщині сталася пожежа в школі: дітей переведуть на дистанційне навчання
    Фото: ДСНС

    Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила Суспільне, що в понеділок, 20 вересня, школярі будуть навчатися дистанційно.

    «Спортзал і частково навчальний корпус зачепило. Залежно від обсягу вигорілого будемо визначати. Можливо, переведемо в інші школи. Сьогодні рано говорити. Завтра-післязавтра будемо говорити з директором і визначимося», – заявила Мінаєва.

    Теги: пожежа ДСНС навчання
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    На Харківщині сталася пожежа в школі: дітей переведуть на дистанційне навчання