Українська ППО збила ракету над Броварами: палає митний склад (фото)

Окупанти застосували крилаті ракети

Українська система ППО вкотре збила над Києвом ворожу ракету. Про це у соцмережах написав Антон Геращенко.

«ППО збили чергову крилату ракету «Калібр» над селом Калинівка Броварского району. Уламки ракети впали на митний склад», – написав він.

На місці удару спалахнула пожежа, нараз там працюють рятувальники.

«О 15:49 у с. Калинівка Броварського району внаслідок обстрілу сталося руйнування двох складських будівель з послідуючим загоранням на площі 2 тис. м кв. О 17:05 пожежу локалізовано на площі 1 тис. м. кв. Жертв та постраждалих немає», – повідомила пресслужба ДСНС.

Нагадаємо, українські військові збили ще один літак російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Справжня бойова робота протиповітряної оборони держави. Ще один російський літак зустрівся з українською землею», - йдеться в повідомленні.

У Харкові в ніч на 7 березня українські військові затримали пілота російського винищувача, який обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області