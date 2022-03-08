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    Окупанти здійснили авіаудар по Житомиру: зруйновано гуртожиток (відео)

    Ворог влучив в гуртожиток на Чуднівській вулиці - Окупанти здійснили авіаудар по Житомиру: зруйновано гуртожиток (відео)
    Ворог влучив в гуртожиток на Чуднівській вулиці
    фото: Сергій Сухомлин

    Гуртожиток військовий, але останні кілька десятків років там живуть цивільні

    У Житомирі російські військові завдали авіаудару по гуртожитку та заводу. Про це у відеозверненні повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

    Сухомлин повідомив, що у районі Корбутівки в Житомирі окупанти обстріляли житлові будинки. Він зазначив, що внаслідок авіаудару гуртожиток «повністю зруйнований».

    «У цьому будинку вже 20 років живуть звичайні житомиряни. Це колишні відставники, які служили ще в радянській армії», – зазначив він.

    Міський голова додав, що інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає.

    «Наступна інформація про завод «Izovat»... Він дає приблизно 70% всієї мінеральної вати в Україні. З точки зору завдання стратегічного удару по «рашці» щодо відмови від газу він їх дуже бентежить», – зауважив Сухомлин.

    Він зазначив, що є інформація про одного пораненого внаслідок авіаудару по заводу.

    Нагадаємо, окупанти вгатили по Житомирщині приблизно о 20:20. Ворог завдав по області двох авіаударів.

    Як повідомлялося, 7 березня о 20:30 сили Протиповітряної оборони ЗС України збили над Києвом російський літак. Крім того, о 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак.

    За даними Генштабу ЗСУ, найближчим часом очікується активізація авіаційних ударів із боку окупантів.

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    Теги: окупанти літак завод військові Житомир Сергій Сухомлин
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    Окупанти здійснили авіаудар по Житомиру: зруйновано гуртожиток (відео)