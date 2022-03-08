Окупанти здійснили авіаудар по Житомиру: зруйновано гуртожиток (відео)

Ворог влучив в гуртожиток на Чуднівській вулиці

Гуртожиток військовий, але останні кілька десятків років там живуть цивільні

У Житомирі російські військові завдали авіаудару по гуртожитку та заводу. Про це у відеозверненні повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Сухомлин повідомив, що у районі Корбутівки в Житомирі окупанти обстріляли житлові будинки. Він зазначив, що внаслідок авіаудару гуртожиток «повністю зруйнований».

«У цьому будинку вже 20 років живуть звичайні житомиряни. Це колишні відставники, які служили ще в радянській армії», – зазначив він.

Міський голова додав, що інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає.

«Наступна інформація про завод «Izovat»... Він дає приблизно 70% всієї мінеральної вати в Україні. З точки зору завдання стратегічного удару по «рашці» щодо відмови від газу він їх дуже бентежить», – зауважив Сухомлин.

Він зазначив, що є інформація про одного пораненого внаслідок авіаудару по заводу.

Нагадаємо, окупанти вгатили по Житомирщині приблизно о 20:20. Ворог завдав по області двох авіаударів.

Як повідомлялося, 7 березня о 20:30 сили Протиповітряної оборони ЗС України збили над Києвом російський літак. Крім того, о 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак.

За даними Генштабу ЗСУ, найближчим часом очікується активізація авіаційних ударів із боку окупантів.