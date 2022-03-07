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    У Харкові рятувальники шукають людей під завалами будинків (відео)

    Російські окупанти продовжують завдавати авіаударів по Харкову - У Харкові рятувальники шукають людей під завалами будинків (відео)
    Російські окупанти продовжують завдавати авіаударів по Харкову
    фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

    На місці події працює чотири відділення пожежно-рятувальної служби

    У Харкові рятувальники проводять роботи щодо розбору конструкцій та пошуку людей під завалами 4-поверховій адміністративній будівлі у Новобаварському районі міста Харкова.

    На місці події працює чотири відділення пожежно-рятувальної служби: чотири одиниці техніки та 25 рятувальників.

    У Харкові місцеві мешканці змушені ховатися в укриттях, але в перервах між повітряними тривогами, є сміливці, які фіксують на фото злочини путінського режиму.

    Нагадаємо, в Харкові в ніч на 7 березня українські військові затримали пілота російського винищувача, який обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області.

    Теги: Харків Харківщина рятувальники
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    У Харкові рятувальники шукають людей під завалами будинків (відео)