У Харкові рятувальники шукають людей під завалами будинків (відео)

На місці події працює чотири відділення пожежно-рятувальної служби

У Харкові рятувальники проводять роботи щодо розбору конструкцій та пошуку людей під завалами 4-поверховій адміністративній будівлі у Новобаварському районі міста Харкова.

На місці події працює чотири відділення пожежно-рятувальної служби: чотири одиниці техніки та 25 рятувальників.

У Харкові місцеві мешканці змушені ховатися в укриттях, але в перервах між повітряними тривогами, є сміливці, які фіксують на фото злочини путінського режиму.

Нагадаємо, в Харкові в ніч на 7 березня українські військові затримали пілота російського винищувача, який обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області.