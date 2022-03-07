Закрийте небо! Українці фіксують на відео російські ракети

Не дивлячись на обстріли, українці продовжують давати відсіч ворогу

Майбутній трибунал у Гаазі матиме достатньо доказів військових злочинів росії

Триває дванадцятий день відкритої війни Росії проти України.

Окупанти, не зумівши захопити нашу країну за два дні, перейшли до підлої тактики − обстрілів здалеку по мирним ціллям.

Українці кожного дня знімають на відео, як ворожі снаряди летять над їх головами. І подібні відеодокази, на жаль, лише множаться.

Це ракети над Білою Церквою:

А це над Васильковом та Житомиром:

Ще ворожі снарядати над Житомиром:

І знову біля Василькова, у селі Велика Бугайовка:

Це вже київське небо:

Нагадаємо, у Київській області в місті Макарів внаслідок авіаудару армією РФ сталося влучення снаряда на територію ДП «Макарівський хлібозавод».

Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 5 людей та виявлено тіла 13 загиблих громадян.