Закрийте небо! Українці фіксують на відео російські ракети
Майбутній трибунал у Гаазі матиме достатньо доказів військових злочинів росії
Триває дванадцятий день відкритої війни Росії проти України.
Окупанти, не зумівши захопити нашу країну за два дні, перейшли до підлої тактики − обстрілів здалеку по мирним ціллям.
Українці кожного дня знімають на відео, як ворожі снаряди летять над їх головами. І подібні відеодокази, на жаль, лише множаться.
Це ракети над Білою Церквою:
А це над Васильковом та Житомиром:
Ще ворожі снарядати над Житомиром:
І знову біля Василькова, у селі Велика Бугайовка:
Це вже київське небо:
Нагадаємо, у Київській області в місті Макарів внаслідок авіаудару армією РФ сталося влучення снаряда на територію ДП «Макарівський хлібозавод».
Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 5 людей та виявлено тіла 13 загиблих громадян.