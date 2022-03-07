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    Закрийте небо! Українці фіксують на відео російські ракети

    Не дивлячись на обстріли, українці продовжують давати відсіч ворогу - Закрийте небо! Українці фіксують на відео російські ракети
    Не дивлячись на обстріли, українці продовжують давати відсіч ворогу
    фото з відкритих джерел

    Майбутній трибунал у Гаазі матиме достатньо доказів військових злочинів росії

    Триває дванадцятий день відкритої війни Росії проти України.

    Окупанти, не зумівши захопити нашу країну за два дні, перейшли до підлої тактики − обстрілів здалеку по мирним ціллям.

    Українці кожного дня знімають на відео, як ворожі снаряди летять над їх головами. І подібні відеодокази, на жаль, лише множаться.

    Це ракети над Білою Церквою:

    А це над Васильковом та Житомиром:

    Ще ворожі снарядати над Житомиром:

    І знову біля Василькова, у селі Велика Бугайовка:

    Це вже київське небо:

    Нагадаємо, у Київській області в місті Макарів внаслідок авіаудару армією РФ сталося влучення снаряда на територію ДП «Макарівський хлібозавод».

    Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 5 людей та виявлено тіла 13 загиблих громадян.

    Теги: окупанти війна обстріл українці ракета #stoprussia
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    Закрийте небо! Українці фіксують на відео російські ракети