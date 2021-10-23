У Києві авто збило двох пішоходів на переході

Потерпілих госпіталізували

У Києві цієї ночі, 23 жовтня, на Нивках сталася серйозна ДТП. Авто на пішохідному переході збило двох пішоходів. Про це повідомляє телеграм-канал ДТП.kiev.ua.

Повідомляється, що ДТП сталася на вулиці Щербаківського.

Автомобіль Лада збив двох осіб на пішохідному переході.

Потерпілих госпіталізували. На автомобілі вибито лобове скло.

На місці працює поліція, рух паралізовано.

Як повідомлялося, 21 жовтня на Столичному шосе, 27 у Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Volkswagen Caddy та вантажівки Renault Kerax. Внаслідок ДТП в авто Volkswagen було затиснуто водія між сидінням та панеллю приладів. Рятувальники деблокували тіло чоловіка, 1954 року народження.