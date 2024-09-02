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На Харківщині через пожежу евакуюють ціле село

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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На Харківщині через пожежу евакуюють ціле село
Залучено додаткові ресурси для ліквідації пожежі із інших областей
фото: ДСНС

У селі Студенок, що у Харківській області, зафіксовано масштабну пожежу на площі майже 1200 га

В Оскільській територіальній громаді Ізюмського району на Харківщині вирує масштабна лісова пожежа. Вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісових насаджень. Ситуація ускладнилася поширенням вогню на село Студенок. Влада проводить евакуацію місцевих жителів, наразі евакуйовано понад 200 осіб. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Вогонь розповсюдився на село Студенок. Проводимо евакуацію жителів. Кількість евакуйованих станом на зараз – понад 200 людей. На місці працюють рятувальні служби у посиленому режимі, ДСНС, поліція, районна та місцеві адміністрації, структурні підрозділи цивільного захисту ХОВА»,– йдеться в повідомленні. 

На місці події працюють рятувальні служби у посиленому режимі. До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС, поліція, представники районної та місцевої адміністрації, а також структурні підрозділи цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

Для подолання масштабної пожежі залучаються додаткові ресурси з інших областей.

Нагадаємо, росіяни атакували Харків: у місті зафіксовано влучання, є постраждалі.

За даними Офісу Генерального прокурора, у місті пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: магазини, аптеки, кафе, кавʼярні, адміністративні будівлі, автомобілі, поштові відділення, банки. Відомо про 34 травмованих. Серед постраждалих шість дітей. Найменший потерпілий – тримісячний хлопчик. У дитини гостра реакція на стрес. Також серед постраждалих двоє медиків та двоє рятувальників.

Ударів завдано по трьох локаціях: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі. Окупанти вдарили по Харкову ракетами, зокрема «Іскандерами».

Внаслідок масованої атаки у Харкові зруйнований «Палац спорту». За попередньою інформацією, окупанти завдали чотирьох ударів по будівлі комплексу.

Теги: Харківщина

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