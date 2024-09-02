Росіяни атакували Харків: у місті зафіксовано влучання, є постраждалі

На місці влучання триває огляд

Сьогодні, 2 вересня, у місті Харків було чути звуки вибухів. Місцева влада попросила жителів просять перебувати в укриттях. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в Telegram.

«У Харкові було гучно. Будьте обережні», – написав Терехов.

Про небезпеку також попередив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, він закликав місцевих жителів зберігати спокій та перебувати в укриттях.

Пізніше Синєгубов повідомив про ще один вибух у місті. Згодом глава Харківської ОВА додав, що у Харкові зафіксовано влучання у Київському районі. Попередньо – без постраждалих. Однак відомо про пошкодження автомобіля. На місці влучання триває огляд.

За словами мера, внаслідок обстрілу Київського району міста є п'ятеро постраждалих. Стан середньої важкості.

«Обстріл прийшовся по району щільної житлової забудови», – повідомив Терехов.

Окрім того, на місці одного з прильотів горять гаражі, у навколишніх будинках вибиті шибки, пошкоджено теплотрасу.

«На місці працюють усі відповідні служби. Місця потраплянь ворожих КАБів обстежуються», – додав мер.

Як повідомлялося, уранці під час повітряної тривоги в Харкові пролунали вибухи. Унаслідок атаки є загоряння. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«В Індустріальному районі від удару ракетою (тип встановлюється) є загоряння у садовому товаристві. Щодо жертв та постраждалих наразі інформація не надходила», – зазначив Терехов.

Перед цим уночі РФ атакувала Харків безпілотниками. Про вибухи в місті стало відомо близько першої та після першої години ночі. Терехов попередив про російські «Шахеди» над містом.

Було зафіксовано влучання двох шахедів: у Київському районі міста – в приватний житловий будинок, у Слобідському районі – поблизу освітнього закладу. Попередньо обійшлося без постраждалих.