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Окупанти обстріляли Харківщину: серед постраждалих – дитина

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Окупанти обстріляли Харківщину: серед постраждалих – дитина
Росіяни завдали удару по приватному сектору
фото: ДСНС

У Харкові двоє постраждалих

Сьогодні, 25 серпня, внаслідок чергового ворожого обстрілу Слобідського району Харкова, загорівся приватний будинок. На місці події оперативно працюють екстрені служби, намагаючись ліквідувати пожежу та запобігти подальшому поширенню вогню. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Внаслідок прильоту по Слобідському району міста горить приватний будинок. Екстрені служби працюють на місці удару», – зазначив міський голова.

За інформацією голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу міста за медичною допомогою звернулися двоє постраждалих: цивільний чоловік 23 років та жінка 55 років.

«У Харкові за медичною допомогою звернулися двоє постраждалих: цивільний чоловік 23 років та жінка 55 років», – повідомив голова ОВА.

Пізніше Синєгубов додав, що ворог завдав удару по приватному сектору у Чугуєві. Серед постраждалих – дитина 4 років. На щастя, у дитини лише гостра реакція на стрес, госпіталізація не знадобилася. Ще двом жінкам також надали допомогу на місці.

О 5:08 Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох.

Місцева влада закликає мешканців району залишатися в укриттях та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 3 серпня, під час повітряної тривоги, в Одесі пролунали вибухи.

До слова, під час удару по Харкову 24 липня російська балістична ракета влучила по офісу фонду FSD –швейцарської благодійної організації, яка займається гуманітарним розмінуванням

Також, ракети та безпілотники, які Російська Федерація використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу.

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Теги: Харків Ігор Терехов

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